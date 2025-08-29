fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 30.08: Programa 'João Alberto na Jornal' traz entrevista especial neste sábado na 'TV Jornal'

Apresentado por João Alberto, colunista social do JC, comanda o programa com entrevistas sobre diversos temas. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 29/08/2025 às 17:38 | Atualizado em 29/08/2025 às 17:53
JOÃO ALBERTO NA JORNAL ENTREVISTA CARLOS ANDRADE LIMA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RECIFE
JOÃO ALBERTO NA JORNAL ENTREVISTA CARLOS ANDRADE LIMA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RECIFE - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

TV JORNAL / SBT 2

  • 06:00 – LuccasToon
  • 06:45 – Sábado Animado
  • 08:30 – Carro Arretado
  • 09:00 – Tudo Aqui
  • 09:30 – Sábado Animado
  • 11:00 – SBT Notícias 1ª Edição
  • 12:45 – Show de Bola
  • 13:30 – Turma do Barra
  • 14:00 – SBT Notícias
  • 15:00 – Eita Lucas!
  • 16:00 – Cinema em Casa: Dennis, o Pimentinha
  • 18:00 – SBT Brasil
  • 19:20 – João Alberto na Jormal
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:45 – Bake Off Brasil: Mão na Massa
  • 22:15 – Sabadou com Virgínia
  • 00:15 – Notícias Impressionantes
  • 02:15 – SBT Notícias

TV TRIBUNA / BAND 4

  • 06:00 – Band Kids
  • 06:30 – O Melhor do Nordeste
  • 07:20 – Programa Esportivo
  • 07:50 – Cheguei, Chegando
  • 09:30 – Fórmula 1: GP da Holanda (Treino Classificatório)
  • 11:15 – Auto Motor Shopping
  • 11:45 – Band Esporte Clube
  • 12:00 – Mestres do Drywall
  • 12:30 – Mundo dos Negócios
  • 13:00 – Igreja Maranata
  • 13:30 – Band Esporte Clube
  • 14:45 – Liga Saudita: Al Okhdood x Al Ittihad
  • 17:00 – Brasileirão Série C: ABC x Itabaiana
  • 18:50 – Resenha Jogo Aberto
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Sabadão de Todos
  • 22:00 – The Blacklist
  • 23:00 – SFT – MMA
  • 01:05 – BWF
  • 02:05 – Cine Privé: Jogos da Sedução
  • 03:05 – Chama no Privé
  • 04:00 – Cinema na Madrugada: Vingança ao Anoitecer

REDE TV / CANAL 6

  • 06:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 07:00 – A Hora do Zap
  • 07:30 – Programa Ultrafarma
  • 08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
  • 09:00 – Vitória em Cristo
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – A Voz de Deus
  • 10:30 – Ultrafarma
  • 11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 12:00 – Assembleia de Deus do Brás
  • 13:00 – Inovamed
  • 13:30 – A Hora do Zap
  • 15:30 – Brasileirão Série B: CRB x Paysandu
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:10 – Operação de Risco
  • 23:10 – Mega Sonho
  • 00:30 – Companhia Certa
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES / RECORD 9

  • 07:00 – Brasil Caminhoneiro
  • 07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
  • 12:00 – Balanço Geral PE – Edição de Sábado
  • 13:25 – Descobrindo Com Cabral
  • 13:35 – Super Bancada
  • 14:30 – Que Arretado!
  • 15:00 – Cine Aventura
  • 17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
  • 21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
  • 23:00 – Super Tela
  • 01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU / TV BRASIL 11

  • 06:00 – Vale Agrícola
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Chefs do Brasil
  • 13:00 – Xodó de Cozinha
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Interprograma
  • 14:40 – Brasileiro Feminino A2 – Final Ida: Santos x Botafogo (Ao vivo)
  • 17:30 – Nossos Biomas
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Energia no Brasil
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite (Ao vivo)
  • 19:30 – Amor Veríssimo
  • 20:00 – Um Milagre
  • 21:00 – Um Milagre
  • 22:00 – Sessão de Cinema: Depois de Tudo
  • 00:00 – Cena Musical – Mayara Clara
  • 01:00 – Amor Veríssimo
  • 01:30 – Um Milagre
  • 02:30 – Um Milagre
  • 03:30 – Nossos Biomas
  • 04:00 – Energia no Brasil

TV GLOBO 13

  • 06:00 – Globo Rural

  • 06:50 – Bom Dia Sábado

  • 07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

  • 08:30 – É de Casa

  • 11:45 – NE1

  • 13:00 – Globo Esporte

  • 13:25 – Jornal Hoje

  • 14:10 – História de Amor

  • 14:50 – Sessão de Sábado: O Menino da Porteira

  • 16:20 – Caldeirão com Mion

  • 18:40 – Êta Mundo Melhor!

  • 19:20 – NE2

  • 19:45 – Dona de Mim

  • 20:30 – Jornal Nacional

  • 21:20 – Vale Tudo

  • 22:25 – Estrela da Casa

  • 23:10 – Altas Horas

  • 01:00 – Supercine: O Escândalo

  • 02:30 – Dona de Mim (Reprise)

  • 03:15 – Corujão I: Breve Miragem de Sol

  • 04:45 – Corujão II: Vai Que Cola 2 – O Começo

