Entretenimento | Notícia

Programação da TV 10.08: Domingo Legal especial para os pais

Programa comandado por Celso Portiolli reúne provas, quadros especiais, entrevistas com famosos e personalidades para animar seu domingo

Por JC Publicado em 10/08/2025 às 0:00
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal - JOÃO RAPOSO/SBT

TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Chaves
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – Titãs
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:15 – Tá Ligado
08:30 – Ponto de Vista
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
16:00 – Masterchef Amadores (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:05 – Estilo Arte 1
00:35 – Economia Pra Você
01:05 – Linha de Combate (R)
02:30 – Sessão Especial: Era Uma Vez Em Nova York

REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 –A Hora do Zap
13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:00 – A Hora do Zap
18:45 – Para Aqui!
21:45 – A Hora do Zap
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 –Game dos 100
15:45 – Acerte ou Caia
18:00 – Aquecimento Futebol
18:20 – Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x Santos
20:30 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago P. D.
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Canto e Sabor do Brasil
10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 –Quartas de Final Jogo Ida Flamengo x Palmeiras
12:30 – Samba na Gamboa
13:30 – Interprograma
13:45 – Liga de Basquete Feminino LBF: Sampaio Basquete e Sesi Araraquara
16:00 – Sessão de Cinema: Tarzan – A Evolução da Lenda
18:00 – Nos Caminhos dos Viajantes
18:30 – Vozes do Rio Pinheiros
19:00 – Fronteiras
19:30 – Brasil Visto de Cima
20:30 – No Mundo da Bola
21:30 – Sessão de Cinema I: A Viagem
00:30 – Sessão de Cinema II: O Bandido da Luz Vermelha
02:30 – Sessão de Cinema III: Dois Tempos
04:00 – Vozes do Rio Pinheiros
04:30 – Fronteiras
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884

05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino: Flamengo x Palmeiras
12:35 – Temperatura Máxima: Arranha-Céu - Coragem Sem Limite
14:25 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Palmeiras x Ceará
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Domingo Maior: Planeta dos Macacos – O Confronto
01:35 – Cinemaço: Clube de Luta

 

