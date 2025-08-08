Programação da TV, 09.08: Turma do Barra é destaque na programação da TV Jornal/SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Começando a partir de 13h30, o programa Turma do Barra, apresentado por Flávio Barra, traz muito diversão neste sábado. Confira a programação completa

TV JORNAL/SBT 2



06:00 – LuccasToon

06:45 – Sábado Animado

08:30 – Carro Arretado

09:00 – Tudo Aqui

09:30 – Sábado Animado

11:00 – SBT Notícias 1ª Edição

12:45 – Show de Bola

13:30 – Turma do Barra

14:00 – SBT Notícias

15:00 – Eita Lucas!

16:00 – Cinema em Casa:Esquadrão Tigre

18:00 – SBT Brasil

19:20 – João Alberto Informal

19:45 – SBT Brasil

20:45 – Esquadrão da Moda

22:15 – Sabadou com Virgínia

00:15 – Notícias Impressionantes

02:15 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4



06:00 – Band Kids

07:50 – Cheguei, Chegando

08:30 – O Melhor do Nordeste

09:00 – Ponto de Vista

09:30 – Auto Motor Shopping

10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves

10:30 – Você Torceu Aqui

11:00 – Band Esporte Clube

12:30 – Mundo dos Negócios

13:00 – Igreja Maranata

13:30 – Band Esporte Clube

16:00 – Brasil Urgente

17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Botafogo (PB) x Ponte Preta (SP)

18:50 – Jogo Aberto Debate

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Sabadão de Todos

22:00 – The Blacklist

23:00 – SFT – MMA

01:05 – BWF

02:05 – Cine Privé: Prazeres do Futuro

03:05 – Chama no Privé

04:00 – Cinema na Madrugada: Soldado do Futuro

REDE TV/CANAL6



06:00 – Igreja Universal do reino de Deus

07:00 – A Hora do Zap

07:30 – Programa Ultrafarma

08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul

09:00 – Vitória em Cristo

09:30 –Ultrafarma

10:00 – A Voz de Deus

10:30 –Ultrafarma

11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

12:00 – Assembleia de Deus do Brás

13:00 – Inovamed

13:30 – A Hora do Zap

15:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde

15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: América (MG) x Remo

18:00 – Brasil do Povo

19:55 – Rede TV! News

20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus

21:30 – TV Fama

22:10 – Operação de Risco

23:10 – Mega Sonho

00:30 – Companhia Certa

01:00 – Jogo na Tela

02:00 – Madrugada Animada

03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro

07:35 – Fala Brasil – Ediçãode Sábado

12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado

13:25 – Descobrindo Com Cabral

13:35 – Super Bancada

14:30 – Que Arretado!

15:00 – Cine Aventura:57 Segundos

17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado

21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

23:00 – Super Tela: O Dia do Atentado

01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11



06:00 – Vale Agrícola

07:00 – TV Brasil Animada

12:30 – Chefs do Brasil

13:00 – Xodó de Cozinha

13:30 – Sessão de Cinema: Magal e os Formigas

15:15 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 –Quartas de Final Jogo Ida: Ferroviária x São Paulo

17:30 – Meu Pedaço do Brasil

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Energia No Brasil

19:00 – Repórter Brasil Noite

19:30 – Amor Veríssimo

20:00 – Um Milagre

20:45 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 –Final Jogo Ida Vila Nova (GO) x Atlético Piauiense

23:00 – Samba na Gamboa

00:00 – Cena Musical: Psydub Originário

01:00 – Amor Veríssimo

01:30 – Um Milagre

02:30 – Meu Pedaço do Brasil

03:00 – Sessão de Cinema: Magal e os Formigas

05:00 – Energia no Brasil

05:30 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13



06:00 – Globo Rural

06:50 – Bom Dia Sábado

07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:30 –É de Casa

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:10 – História de Amor

14:40 – Fiz a Escolha Certa

15:25 – O Melhor da Escolinha

16:15 – Caldeirão ComMion

18:40 – Êta Mundo Melhor!

19:25 – NE2

19:45 – Dona de Mim

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Vale Tudo

22:25 – Altas Horas

00:15 – Supercine: O Amanhã É Hoje

02:05 – Dona de Mim (R)

02:50 – Corujão I: O Juízo

04:05 – Corujão II:Cats e a Gatolândia