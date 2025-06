Pix Automático: ferramenta começa a funcionar nesta segunda (16); veja como utilizar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Pix Automático está disponível a partir desta segunda-feira (16). A novidade funciona como um débito automático ao permitir cadastrar pagamentos recorrentes, que acontecem todo mês, de serviços e produtos diretamente no aplicativo do banco ou via internet.

Segundo o Banco Central (BC), o Pix é o meio de pagamento e transferência mais usado pelos brasileiros. Em abril deste ano, foram efetuados 6,278 bilhões de Pix, aponta o BC. Mas, no mesmo mês, os brasileiros pagaram 341 milhões de boletos.

Como funciona o Pix Automático?

De acordo com o Banco Central, os clientes poderão habilitar o Pix Automático por meio do aplicativo do banco ou instituição financeira. O cliente confere os dados, como valores, identificação de quem vai recebedor, frequência e data do débito e, em seguida, confirma a autorização.

Além disso, será possível habilitar o Pix Automático junto às empresas. O cliente escolhe pagar com o Pix Automático, seleciona o banco, confere os dados do pagamento e é automaticamente direcionado para o aplicativo da sua conta para confirmar a autorização.

A autorização do Pix Automático também pode ser concedida por meio da leitura de um QR Code ou de um Pix Copia e Cola.

O que pode ser pago com Pix automático?

A nova ferramenta pode ser usada para o pagamento de contas de água, luz, telefone, assinatura de serviços como internet, mensalidade de escolas, academias, serviços financeiros como seguros, entre outros.

Empresas podem vincular cobranças de produtos ou serviços com frequência semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual.

