RioMar Recife promove palestra sobre Inteligência Artificial para lojistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o tema: "Como a IA vai mudar sua cultura", o evento aborda como as ferramentas se tornaram fundamentais para a criação de estratégias em empresas.

O RioMar Recife promove na próxima quarta-feira, 18 de junho, uma palestra para os lojistas do centro de compras com foco nas inovações tecnológicas impulsionadas pela Inteligência Artificial. O encontro abordará como o uso consciente de ferramentas como ChatGPT e Copilot pode estimular hábitos de autonomia, colaboração e experimentação, além de provocar uma mudança no papel da liderança dentro das empresas.

A palestra integra a programação da “Eduque-se com a Sucesso”, divisão de Educação Corporativa do grupo Sucesso Inteligência Empresarial. A mediação será feita por Flavio Vasconcelos, especialista em transformação organizacional.

Shopping RioMar Recife oferece palestra exclusiva sobre uso de IA para lojistas. - DIVULGAÇÃO - Shopping RioMar Recife

A proposta é provocar uma reflexão sobre como a IA tem atuado como um agente silencioso de transformação nos processos decisórios e na cultura das organizações.

Segundo Vasconcelos, “A IA só funciona na velocidade e qualidade do nosso pensamento. E o nosso pensamento é organizado pela linguagem”.

A iniciativa busca fortalecer a habilidade de utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma eficaz e consciente no ambiente de trabalho — um desafio que leva as empresas a repensarem não só suas estratégias, mas também seus valores fundamentais.