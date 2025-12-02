Ayumi estreia no cenário musical com o single "Loucura Minha"
O clipe da canção tem estética retrô com influências orientais, inspirada nas produções de música pop do final dos anos 1990 e início dos 2000
A cantora e compositora paulistana Ayumi, de 17 anos, lança sua primeira música de trabalho, “Loucura Minha”, uma canção pop que fala sobre as fases de um relacionamento e o processo de superação após o fim. Inspirada na ideia de que as relações amorosas passam por ciclos, assim como as estações do ano, a faixa combina emoção e bom humor em sua sonoridade leve e envolvente.
“Loucura Minha fala sobre como as desilusões amorosas podem ser intensas e até exageradas, especialmente quando a gente é jovem. Mas, no fim, tudo passa, a gente supera e segue em frente”, conta Ayumi.
O clipe da canção tem estética retrô com influências orientais, inspirada nas produções de música pop do final dos anos 1990 e início dos 2000. As referências à cultura japonesa aparecem especialmente na maquiagem e no cabelo de Ayumi, que faz questão de valorizar seus traços e sua ancestralidade.
“Tenho ascendência japonesa, mas sempre me considerei muito brasileira. Em casa, apreciamos a culinária asiática e outros elementos culturais, mas a única referência oriental que quis trazer para o clipe foi a parte da beleza - penteados e maquiagem que exaltam minha herança e o que sou”, diz.
O processo de composição de Ayumi é mais racional do que emocional com inspiração em histórias, filmes e livros que dialogam com a proposta musical e com a sonoridade desejada, musicalmente, ela tem um gosto eclético: ouve de Anavitória a Taylor Swift, passando por The Smiths, Joni Mitchell, Olivia Rodrigo e até trilhas de teatro musical. “Gosto muito do pop brasileiro atual - ‘Barquinho de Papel’, da dupla Anavitória, é uma das minhas músicas favoritas”, revela.
Entre os próximos planos, Ayumi pretende lançar um EP. “Ainda está no papel, mas provavelmente seguirá uma estética semelhante à de ‘Loucura Minha’. No entanto, minhas inspirações mudam muito - pode ser uma surpresa”, finaliza.
Sobre Ayumi
Ayumi nasceu e cresceu em São Paulo. Sempre apaixonada por música, literatura e escrita, também praticou hipismo durante o ensino médio. Atualmente, cursa inglês e estudos literários na Michigan State University (EUA), onde está tendo suas primeiras experiências com aulas focadas em poesia - um aprendizado que, segundo ela, tem ajudado a aprimorar sua escrita como compositora.
