Canva fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta segunda (20)
Empresa afirma que problema é causado por falha em provedor de nuvem e diz trabalhar para restabelecer o serviço o quanto antes; confira
Clique aqui e escute a matéria
O Canva apresentou instabilidade nesta segunda-feira (20) e deixou milhares de usuários sem conseguir acessar, editar ou salvar projetos.
De acordo com dados do site Downdetector, o número de notificações de erro cresceu ao longo da manhã, principalmente envolvendo lentidão e falhas de carregamento. Em algumas regiões, o site chegou a ficar completamente fora do ar.
Após algumas horas de relatos nas redes sociais e sites de monitoramento, a empresa confirmou o problema e explicou que a falha está relacionada ao provedor de nuvem que hospeda parte de seus serviços.
“Nosso provedor de nuvem está enfrentando problemas atualmente. Não é a experiência que queremos para você e estamos trabalhando em estreita colaboração com eles para ajudar a restabelecer o serviço. Agradecemos pela sua paciência e compreensão enquanto trabalhamos para normalizar a situação”, informou o Canva em comunicado.