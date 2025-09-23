"Teve um mal súbito enquanto dormia": Réporter da Globo lamenta morte de ex-namorado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O médico Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu na segunda (22). Ele teve um mal súbito enquanto dormia

Clique aqui e escute a matéria

O endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, morreu na segunda-feira (22), após sofrer um mal súbito enquanto dormia. A informação foi confirmada pelo jornalista da TV Globo Ben-Hur Correia, ex-namorado de Lucas, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu na manhã de hoje. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar”, escreveu Ben-Hur, que também divulgou uma foto ao lado do ex-companheiro, relembrando os momentos felizes que viveram juntos.

Formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Lucas cursava pós-graduação em endocrinologia pelo IPEMED, com extensão em Harvard.

Ele atendia em um consultório no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tinha entre seus pacientes nomes conhecidos do público. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores.