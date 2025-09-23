"Teve um mal súbito enquanto dormia": Réporter da Globo lamenta morte de ex-namorado
O médico Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu na segunda (22). Ele teve um mal súbito enquanto dormia
Clique aqui e escute a matéria
O endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, morreu na segunda-feira (22), após sofrer um mal súbito enquanto dormia. A informação foi confirmada pelo jornalista da TV Globo Ben-Hur Correia, ex-namorado de Lucas, por meio de uma publicação nas redes sociais.
“Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu na manhã de hoje. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar”, escreveu Ben-Hur, que também divulgou uma foto ao lado do ex-companheiro, relembrando os momentos felizes que viveram juntos.
Formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Lucas cursava pós-graduação em endocrinologia pelo IPEMED, com extensão em Harvard.
Ele atendia em um consultório no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tinha entre seus pacientes nomes conhecidos do público. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores.