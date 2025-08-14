fechar
Últimas | Notícia

X (Twitter) caiu? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quinta-feira (14)

Problemas no X, antigo Twitter, afetaram milhares de usuários nesta quarta-feira, gerando mais de 1.000 reclamações em poucas horas

Por Bianca Tavares Publicado em 14/08/2025 às 12:21 | Atualizado em 14/08/2025 às 12:23
Imagem do X (Twitter)
Imagem do X (Twitter) - WEI ZHENG/iStock

Nesta quinta-feira (14), usuários do X, antigo Twitter, enfrentaram dificuldades para acessar a plataforma. Tanto o aplicativo quanto a versão web apresentaram falhas, impedindo o uso normal do serviço.

Segundo o DownDetector, ferramenta que monitora problemas em aplicativos, mais de 1.000 relatos de instabilidade foram registrados nas últimas horas.

Muitos usuários comentaram sobre problemas para carregar conteúdos, acessar o aplicativo ou entrar pelo site.

Reprodução/DownDetector
Imagem do site DownDetector - Reprodução/DownDetector

A empresa responsável pelo X ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre a causa da instabilidade ou previsão de normalização do serviço.

