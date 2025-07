Ex-ministro da economia, Paulo Guedes palestra em evento para empresários no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 12 e 13 de setembro, o Pernambuco Centro de Convenções será palco da Sales Experience Brasil 2025, considerada a maior imersão de vendas, marketing e gestão voltada para empresários, líderes e gestores do Nordeste.

Com uma proposta prática, intensa e focada em resultados reais, o evento reunirá especialistas de renome para compartilhar métodos validados que ajudam a escalar negócios, aumentar o faturamento e fortalecer equipes de alta performance.

A programação inclui dois dias de conteúdo imersivo, com acesso a painéis e ferramentas que proporcionam uma jornada de aprendizado voltada à implementação imediata.

Os participantes também terão acesso a uma plataforma online com conteúdos exclusivos pós-evento, além de um kit especial desenvolvido para enriquecer a experiência no evento.

Entre os palestrantes confirmados está o economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Brasil, que trará ao público sua visão sobre gestão, mercado e cenário econômico nacional.

Ao lado dele, participam também Augusto Morais, CEO do Grupo Vorp e especialista em marketing, vendas e growth, com mais de 15 anos de experiência e um histórico de mais de R$ 200 milhões em faturamento gerado para clientes, e Guilherme Oliveira, cofundador do Grupo Vorp e referência na criação de times comerciais de alta performance.

O evento oferece três categorias de ingressos, com diferentes níveis de benefícios. O ingresso Executivo, no valor de R$ 597, garante acesso completo aos dois dias de imersão.

Já a categoria VIP, por R$ 997, inclui credenciamento exclusivo, acesso a sala de coffee break para networking e assento privilegiado.

Para quem busca uma experiência ainda mais exclusiva, o ingresso Black, no valor de R$ 2.697 oferece todos os benefícios anteriores, mais uma mentoria fechada com Augusto Morais e Guilherme Oliveira no dia 11 de setembro, e um jantar reservado com os sócios do Grupo Vorp no encerramento do evento, no dia 13.

O Sales Experience Brasil 2025 é indicado para quem deseja aplicar estratégias práticas e eficazes em seu negócio, com foco em crescimento sustentável, previsibilidade de resultados e liderança de equipes engajadas.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial do evento.