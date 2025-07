Casa & Estilo lança coleção que traz encantamento e maravilha para os fãs da saga Harry Potter

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça os novos produtos de Casa & Estilo que irão transformar o dia a dia numa jornada fantástica inspirada no bruxo mais famoso do mundo

O mundo da magia invadiu o portfólio de Casa & Estilo para anunciar a parceria inédita com o universo de Harry Potter, o lançamento de uma linha exclusiva que promete encantar fãs de todas as idades com produtos a partir de R$21,99.

A novidade marca a comemoração do aniversário do bruxo mais famoso do mundo, Harry Potter, celebrado oficialmente no dia 31 de julho.

Os novos lançamentos de Casa & Estilo incluem canecas das icônicas quatro casas de Hogwarts: Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, o copo multiuso inspirado na Edwiges, a coruja fiel do Harry, e a caneca com canudo que possui o brasão de Hogwarts.

A linha também traz potes para armazenar snacks com tampas rosqueáveis, além da marmita com compartilhamento interno para talheres e tampa com travas.

Com design criativo e itens que trazem praticidade para o dia a dia, os produtos inspirados em Harry Potter unem funcionalidade e um toque de encantamento em uma coleção feita para fãs que desejam levar um pouco da magia de Hogwarts para dentro de casa ou nos momentos de lazer.

Todos os produtos de Casa & Estilo e Avon estão disponíveis para compra no site da Avon: www.avon.com.br ou através das consultoras de beleza Natura e Avon.

Conheça a seleção dos produtos da nova coleção de Harry Potter da Casa & Estilo:

Caneca Coruja Harry Potter Casa & Estilo - R$24,99

O Copo Coruja Multiuso Harry Potter possui o formato da icônica coruja do filme, trazendo um toque mágico ao seu dia a dia. Além de ser ideal para bebidas, também pode ser utilizado para armazenar itens como canetas e outros acessórios. Super prático, versátil e encantador!

Marmita com travas Harry Potter - R$ 39,99

A Marmita Harry Potter, com capacidade de 1L, é a escolha ideal para o seu dia a dia! Com uma estampa exclusiva, ela conta com travas para evitar que abra durante o transporte, garantindo mais segurança.

Além disso, possui um compartimento especial para levar talheres, tornando o transporte dos seus alimentos ainda mais prático e organizado.

Canecas Harry Potter - R$19,99

As canecas Harry Potter Sonserina, Grifinória, Corvinal, Lufa Lufa com capacidade de 400ml, é a escolha ideal para qualquer momento do dia!

Com uma estampa exclusiva que representa a casa de Sonserina, ela combina praticidade e estilo. Além de ser ideal para o uso diário, também é colecionável tornando-a um item indispensável para os fãs da saga, agregando ainda mais charme à sua coleção.

Caneca Canudo Manson Jar - R$ 29,99

A Caneca Mason Jar Harry Potter é um item funcional e cheio de charme, ideal para qualquer momento do dia!

Além de ser prática para armazenar e servir bebidas, possui uma estampa exclusiva que simboliza as casas de Hogwarts, com capacidade de 700ml, contando com tampa e canudo. Mostre o seu amor pelo universo mágico de Harry Potter!