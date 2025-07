Conheça os arquitetos da CASACOR Pernambuco 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A CASACOR Pernambuco 2025, a mais completa mostra de design de interiores, arquitetura e paisagismo das Américas, já tem estreia marcada para o dia 04 de outubro. A edição deste ano ficará em cartaz até 30 de novembro, no Complexo Niágara S.A, na Av. Rio Branco, uma das vias mais importantes do Bairro do Recife.

São 32 escritórios com nomes da arquitetura e no design brasileiros, escolhidos pelo olhar multidisciplinar da curadoria da mostra, que busca sempre revelar variados estilos, olhares e vivências.



Os projetos vão ocupar os 3.000 m² do complexo, que é formado por dois edifícios, o Niágara e o Aliança, que formam um bloco único e se comunicam internamente. Os arquitetos vão montar ambientes entre apartamentos, quartos, cozinhas, lofts, lojas, praças e operações de restaurante, bar, café e arena de eventos.



Os visitantes vão conhecer os projetos de: Duna Arquitetura, FV Arquitetos, PMZ Arquitetura, Michelle Padilha, Albuquerque + Malvim, Jaime Portugal, Diogo Viana, Decoração pra Você + Azul Pitanga, Cynthia Costa Arquitetura, Dani Pessoa, Karla Grimaldi, Shirley Bastos, Estúdio NOI, Mayara Menezes, Maria Meira Lins, Studio M2, Plier Arquitetura, Cecília Lemos, Dubeux Vasconcelos, André Carício, DUO PL Arquitetura, Cadu Arquitetura, Porto Carreiro Arquitetura, Atmosphera Plantas e Paisagismo, Juliana Dijck, Luiza Nogueira, Fábrica Arquitetura, Andréa Calábria, Cacau Araujo, Tarcísio Dantas, Diego Ferraz & Arquitetos e Estúdio Carlos Fortes.



O tema deste ano é "Semear Sonhos", instigando profissionais e o público a refletirem sobre o futuro das cidades e a necessidade de repensar o morar urbano, criando de espaços mais sustentáveis, coletivos e conectados com a natureza.



A CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São vinte franquias espalhadas pelo Brasil: Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Florianópolis, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e mais cinco internacionais: Miami, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru.