Que horas começa MasterChef? Veja o que vai rolar no programa desta terça (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No episódio de hoje, os cozinheiros enfrentam uma prova em grupo com jurados internacionais e encaram fermentados na eliminação.

Clique aqui e escute a matéria

A competição está pegando fogo!

Nesta terça-feira (15), o MasterChef Brasil – edição Amadores volta com mais um episódio inédito, prometendo desafios intensos e sabores surpreendentes.

E o episódio da noite já começa em grande estilo: os cozinheiros encaram uma prova em grupo, e não estarão sozinhos nessa missão.

Cerca de 20 influenciadores internacionais chegam ao set para provar os pratos preparados pelos competidores – o que deve elevar a tensão (e o nível de exigência) da disputa!

Mais tarde, a temida prova de eliminação vai desafiar os participantes com um ingrediente que exige técnica e criatividade: os fermentados.

Vinagre, missô, kombucha ou kimchi? O que será que os aspirantes a chef vão preparar para continuar na corrida pelo troféu?

Com clima de pressão na cozinha e expectativa nas alturas, o episódio promete fortes emoções — tanto para quem está no fogão quanto para quem está no sofá.

Leia Também Por que Ana Paula Padrão saiu do MasterChef? Entenda os bastidores da decisão

Que horas começa MasterChef? Que horas passa MasterChef na Band?

Para quem está ávido para assistir e quer saber que horas começa o MasterChef na Band, anota aí, o programa vai ao ar a partir das 22h30, com transmissão ao vivo no Band.com.br, na tela da Band e também pelo aplicativo Bandplay.

Para quem perder ou quiser rever, a reprise está garantida no domingo seguinte, às 16h, direto na TV aberta.

Prepare a pipoca (ou o fermentado favorito) e não perca.

Veja também: rejeições BBB: Veja quais foram os participantes com os maiores índices da história do programa