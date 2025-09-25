fechar
A Fazenda | Notícia

Enquete votação A Fazenda 17: quem vai ser eliminado na primeira Roça? Parcial aponta como está a votação

O reality rural da Record TV terá sua primeira eliminação da temporada, e as enquetes já indicam quem deve deixar o jogo nesta quinta (25)

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/09/2025 às 17:24
Carol Lekker é uma participante infiltrada de A Fazenda 17
Carol Lekker é uma participante infiltrada de A Fazenda 17 - Reprodução/Instagram

A noite desta quinta-feira (25) promete fortes emoções em A Fazenda 17.

O reality rural da Record TV terá sua primeira eliminação da temporada, e as enquetes já indicam quem deve deixar o jogo.

De acordo com os levantamentos parciais realizados pelo UOL e pelo NE10, a disputa está polarizada entre Carol Lekker e Fabiano Moraes, enquanto Gabily aparece como a participante mais segura da berlinda.

O que mostram as enquetes?

Enquete UOL

Na consulta realizada às 17h15 desta quinta-feira (25), a enquete UOL, que questiona o público sobre quem deve permanecer no programa, aponta Carol Lekker como o grande favorita a deixar o reality.

A participante soma apenas 30,94% dos votos.

Na sequência, Fabiano aparece com 34,15%, enquanto Gabily lidera a preferência popular, com 34,91% dos votos para continuar na disputa pelo prêmio milionário.

Enquete NE10

A pesquisa do Portal NE10, atualizada às 17h19 mostra Fabiano como o provável eliminado, conquistando apenas 25,77% da aprovação do público.

Carol Lekker aparece com 34,54% dos votos, enquanto Gabily mantém sua posição confortável, registrando 39,69% da preferência.

Enquete NE10 A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª Roça?


*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

