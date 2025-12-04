Showrunner de O Cavaleiro dos Sete Reinos fez promessa para criador de Game of Thrones
O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série derivada de Game of Thrones, não pretende repetir a grandiosidade da produção original. Segundo Ira Parker e George R. R. Martin, criadores do projeto, o prequel adota uma abordagem completamente diferente, começando pela abertura, que abandona a trilha operística clássica do universo criado por Martin.
A mudança reflete o próprio escopo da história, inspirado nas novelas Contos de Dunk e Egg, que acompanham Ser Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg em um ponto da linha do tempo no qual ambos são figuras aparentemente comuns.
Ao contrário da intrincada teia política de Game of Thrones, as novelas exploram desafios cotidianos, dilemas morais e o caráter dos protagonistas, priorizando uma narrativa centrada em pessoas simples em vez de reinos e profecias. Para assegurar essa perspectiva mais humana, Parker revelou à Entertainment Weekly ter feito uma promessa ao próprio Martin: a série sempre se manterá focada “naqueles que pertencem aos degraus mais baixos da sociedade de Westeros”.
Segundo o showrunner, este é um mundo onde ninguém pensa em magia – e nem teria motivo para isso. A realidade de Westeros é dura para quem não possui poder ou riqueza, e as preocupações do povo são imediatas: sobreviver ao frio, garantir a próxima refeição, evitar conflitos desnecessários. É nesse ambiente, semelhante à Grã-Bretanha do século XIV, que a série encontra seu tom: “cavalaria medieval bruta e fria, mas com um toque leve e esperançoso”, descreveu Parker.
Uma história onde cavaleiros errantes têm mais destaque que reis
Os livros de Dunk e Egg abordam diferentes formas de cavalaria, especialmente a dos “hedge knights” – cavaleiros errantes sem mestre ou casa para servir. Essa liberdade, apesar das dificuldades, abre espaço para códigos de honra próprios, variados e muitas vezes imperfeitos. Duncan, longe de ser um santo, equilibra bravura com pequenos truques necessários para sobreviver.
A simplicidade da abertura da série reflete a natureza de Duncan: um homem direto, sem ambições grandiosas, vivendo em um Westeros muito diferente de A Casa do Dragão. Enquanto o outro prequel é movido por guerras, dragões e disputas de linhagens reais, O Cavaleiro dos Sete Reinos aposta em intimidade, realismo e na aura de um mundo onde a magia já existiu, mas não faz parte da vida cotidiana.
Como Parker observa, o cenário carrega o passado deste universo:
“É o chão que já viu dragões e fogo de dragão antes. Tudo é como o mundo é, só que um pouco mais estranho, um pouco diferente.”
Um novo fôlego para o universo de Game of Thrones
O tom mais contido pode ser justamente o que revitalizará a franquia, oferecendo uma perspectiva inédita sobre Westeros. Em vez de batalhas monumentais e profecias místicas, a série aposta na força de suas personagens e nas pequenas histórias que moldam o destino desse mundo.
O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia em 18 de janeiro de 2026, na HBO.
