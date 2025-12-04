O Cavaleiro dos Sete Reinos retornará a cenário polêmico de Game of Thrones

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Game of Thrones retornará a um de seus cenários mais controversos na 2ª temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A informação foi confirmada pelos protagonistas Peter Claffey e Dexter Sol Ansell durante o painel da série na CCXP, onde os intérpretes de Ser Duncan, o Alto, e do jovem Egg adiantaram novidades sobre a produção do derivado.

O painel revelou que as filmagens da nova temporada começam já na próxima terça-feira (9), mesmo antes da estreia do primeiro ano, marcada para 18 de janeiro de 2026. A série adapta as novelas Contos de Dunk e Egg, de George R. R. Martin, situando-se entre os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

Além da confirmação do início das gravações, Claffey e Ansell revelaram que a 2ª temporada visitará Dorne, região que se tornou motivo de polêmica entre os fãs durante a série original, sobretudo pelas mudanças significativas em relação aos livros As Crônicas de Gelo e Fogo. A inclusão do território já sugere o rumo que a nova aventura de Dunk e Egg deverá tomar.

Embora a 1ª temporada ainda não tenha estreado, O Cavaleiro dos Sete Reinos já tem planos de longo prazo, e a visita a Dorne reforça que o derivado pretende explorar pontos pouco aproveitados – e, às vezes, criticados – da mitologia de Westeros.

Tudo sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos

O Cavaleiro dos Sete Reinos é baseado nas histórias de Dunk e Egg, de George R.R. Martin, criador de Game of Thrones. O elenco conta com Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell.

Ambientada 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a prequela acompanha Dunk, um garoto humilde da Baixada das Pulgas, que enxerga na oportunidade de servir a um cavaleiro andante a chance de escapar da dura vida em Porto Real. Em suas andanças, ele conhece Egg, um menino de dez anos, que logo se torna seu escudeiro.

Juntos, eles viajam por Westeros em busca de trabalho e aventuras. Unidos pela estrada e pelas provações, os dois formam um laço profundo que resiste ao tempo – mesmo quando, no futuro, ambos assumem posições decisivas no destino dos Sete Reinos.

O Cavaleiro dos Sete Reinos

O que esperar

Os fãs de Game of Thrones esperam uma série com menos intrigas palacianas e mais coração, explorando a amizade, a honra e o sacrifício. Ainda assim, o DNA de Martin — com mortes inesperadas, dilemas éticos e tragédias anunciadas — deve permanecer intacto.

Com O Cavaleiro dos Sete Reinos, a HBO aposta em um novo tipo de fantasia medieval: menos sobre tronos e mais sobre pessoas.

O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max. A série já foi renovada para uma 2ª temporada.

