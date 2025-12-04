Grey’s Anatomy trará de volta personagem sumida há três temporadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Kate Walsh está oficialmente de volta a Grey’s Anatomy. A atriz vai reprisar o papel da médica Addison Montgomery em um episódio da 22ª temporada da série da ABC, conforme apurado com exclusividade pela Variety.

Walsh aparecerá no capítulo que vai ao ar em 29 de janeiro nos EUA, intitulado “Strip That Down”. No momento, a emissora mantém sob sigilo os detalhes da trama envolvendo o retorno da personagem.

Esta será a primeira participação de Walsh desde suas aparições recorrentes nas temporadas 18 e 19. Sua última vez na série ocorreu no episódio “Gunpowder and Lead”, da 19ª temporada.

Dra. Addison Montgomery em Grey’s Anatomy

A atriz entrou para o elenco de Grey’s Anatomy ainda na 1ª temporada e fez parte do elenco fixo até a 3ª. Ela voltou diversas vezes como convidada até a 8ª temporada, além de ter protagonizado o spin-off Private Practice ao longo de seis temporadas, entre 2007 e 2013.

Atualmente em hiato nos EUA, Grey’s Anatomy retorna com episódio inédito em 8 de janeiro na emissora ABC.

Enquanto isso, no Brasil, a 21ª temporada estreia em 9 de janeiro no Disney+.

