Final explicado de Os Abandonados: quem sai do incêndio?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A 1ª temporada de Os Abandonados, nova série de faroeste da Netflix, terminou com um final incendiário feito sob medida para preparar terreno para uma possível segunda temporada. A série, ambientada no fim da trilha do Oregon, gira em torno da disputa sangrenta entre Fiona Nolan (Lena Headey) e Constance Van Ness (Gillian Anderson), que reivindica as terras ocupadas pela família Nolan para explorá-las em busca de prata.

O desfecho chega no episódio “Eu deveria ter paz aqui”, quando os moradores de Jasper Hollow incendeiam a mansão dos Van Ness com Constance lá dentro. Fiona não se contenta em observar: ela entra na casa em chamas para confrontar a rival. As duas lutam no quarto de Constance até que fumaça e calor parecem dominá-las.

Em seguida, uma figura solitária surge entre as chamas e atravessa a porta de saída. O rosto não é revelado, e tanto Fiona quanto Constance poderiam se encaixar na silhueta. Segundo o showrunner Chris Keyser, a equipe ainda não decidiu oficialmente quem sobreviveu, mantendo o mistério em aberto.

Há, porém, uma pista: Constance é vista caída no chão segundos antes da fuga, enquanto Fiona não aparece nesse momento. Com isso, a probabilidade de Fiona ter escapado é maior.

Por que a mansão Van Ness foi incendiada

A ofensiva contra Constance é motivada por duas razões principais: impedir que os Van Ness tomem Jasper Hollow de vez e resgatar Dahlia Teller, sequestrada pela família rival. Constance pretendia matar Dahlia diante de Fiona como vingança pela morte de seu filho Willem, que ela acredita ter sido causada pelos Tellers.

O ataque incendiário também espelha o início da série, quando homens dos Van Ness destruíram o vilarejo e expulsaram o gado dos moradores.

Quem morre no final de Os Abandonados

A sequência final registra várias mortes entre os capangas de Constance. Roache, responsável por diversos assassinatos ao longo da temporada, parece ser finalmente abatido, embora sua morte não seja mostrada explicitamente. Dahlia sobrevive ao episódio, mas seus ferimentos podem ser fatais. Quentin Serra é baleado, mas aparece vivo na última cena.

O sequestro de Dahlia e as descobertas de Garrett

Dahlia é capturada após ferir Garrett Van Ness com vidro quebrado. Constance acredita equivocadamente que ela matou Willem e usa a jovem como isca para atrair Fiona. Enquanto isso, Garrett descobre que Willem não foi morto por lobos, como sua mãe acreditava, mas pelos moradores de Jasper Hollow, após encontrar indícios no rancho.

Um final aberto para a 2ª temporada

O episódio termina com Garrett chegando ao local da tragédia, sugerindo novos conflitos. Elias, Dahlia, Albert Mason e Lilla Belle permanecem vivos e têm histórias a desenvolver. O romance entre Elias e Trisha Van Ness também fica em aberto.

Com audiência satisfatória, Os Abandonados tem potencial para se firmar como o novo faroeste de peso da Netflix, disputando espaço com as produções de Taylor Sheridan, criador de Yellowstone. Entre vingança, rivalidade familiar e território em disputa, a série homenageia o Velho Oeste – mas mira firmemente no futuro.

O post Final explicado de Os Abandonados: quem sai do incêndio? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.