Beijo Explosivo e os melhores k-dramas da Netflix em 2025
Nos últimos anos, os k-dramas deixaram de ser um fenômeno de nicho para se tornarem parte essencial da cultura pop global, com as produções sul-coreanas conquistaram o público com histórias bem escritas. Em 2025, a nova safra de séries chegou para provar que o gênero segue em plena forma, equilibrando grandes nomes do elenco com tramas originais e emocionalmente potentes.
Entre os lançamentos mais elogiados do ano, há romances de época, thrillers políticos, dramas de vingança e até comédias que exploram a vida moderna com delicadeza. A seguir, reunimos os seis k-dramas mais impactantes de 2025 até agora.
Beijo Explosivo
Em Beijo Explosivo, Kong Ji Hyeok (Jang Ki-yong), chefe tranquilo de uma empresa de produtos infantis, vê sua rotina virar caos quando Go Da Rim (Ahn Eun-jin) o beija de surpresa. Ele acredita que ela é casada, mas Da Rim apenas mentiu para conseguir o emprego temporário. Enquanto tenta ser efetivada, ela passa a nutrir sentimentos reais por Ji Hyeok, tornando o segredo cada vez mais difícil de sustentar.
Se a Vida te Der Tangerinas…
Ambientado na década de 1950, Se a Vida te Der Tangerinas… combina romance e melancolia em uma história de amor proibido em Jeju. A série acompanha Ae-sun, uma jovem sonhadora que deseja se tornar poetisa, e Gwan-sik, um rapaz simples que a ama incondicionalmente. Enquanto tenta conciliar seus sentimentos com as pressões da época, o casal enfrenta um mundo que parece conspirar contra eles.
Melo Movie
Melo Movie traz uma abordagem leve e ao mesmo tempo sensível do romance moderno. A série acompanha um cinéfilo que se torna crítico de cinema e uma diretora iniciante que sonha em contar histórias autênticas. Os dois se apaixonam, mas a relação desmorona, deixando mágoas que parecem definitivas. O destino, porém, coloca os dois frente a frente novamente, criando situações embaraçosas e reacendendo sentimentos mal resolvidos.
Karma
Karma traz uma abordagem sombria e introspectiva sobre o crime e a moral. Baseado em um webtoon popular, o drama acompanha seis personagens cujas vidas se cruzam em meio a mentiras, traições e ambições destrutivas. Cada episódio revela novos elos entre eles, mostrando como o desejo pode se tornar um caminho sem volta.
Round 6 – 3ª temporada
A terceira temporada de Round 6 chegou mantendo o alto nível de tensão que consagrou a série mundialmente. Agora, Seong Gi-hun encara novos e ainda mais brutais desafios após sua tentativa frustrada de derrubar o sistema por trás dos jogos mortais. Enquanto isso, o policial Jun-ho continua sua busca pelo irmão desaparecido, expandindo a história para fora da arena.
Mercy for None
Misturando ação e emoção, Mercy for None acompanha um ex-criminoso que tenta reconstruir a vida após abandonar o submundo. Quando o assassinato brutal do irmão o obriga a retornar, ele precisa enfrentar fantasmas do passado e um sistema que nunca perdoa. Baseada em um webtoon, a série traz um retrato visceral de vingança e redenção.
