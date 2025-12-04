5 melhores lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O Prime Video encerra 2025 com um dos catálogos mais fortes do ano. Para ajudar quem já quer montar a lista de maratonas de fim de ano, o Observatório do Cinema reuniu os 5 melhores lançamentos do mês no Prime Video Brasil.
Confira os destaques a seguir.
1. Fallout – 2ª temporada (12 de dezembro)
Após o enorme sucesso da primeira temporada, Fallout retorna expandindo o universo pós-apocalíptico inspirado na famosa franquia de videogames. Novas facções, cenários radioativos, conflitos morais e ainda mais humor ácido estão no centro da nova leva de episódios. É uma das séries mais aguardadas do ano na plataforma.
2. Talvez Amanhã – 1ª temporada (06 de dezembro)
Talvez Amanhã segue Lee Kyeong-do (Park Seo-joon) e Seo Ji-woo (Won Ji-an), que se reencontram anos após uma separação dolorosa. Agora jornalista, Kyeong-do é enviado para cobrir o escândalo envolvendo o marido de Ji-woo, sem imaginar que ela é seu amor do passado. Entre a crise pública e emoções antigas, ambos precisam descobrir se a história deles realmente terminou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Um. Natal. Surreal. (03 de dezembro)
Em Um Natal Surreal, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é a mãe dedicada que sempre salva as festas da família. Mas, ao ser esquecida em casa no passeio natalino que ela mesma organizou, Claire decide abandonar as obrigações e partir sozinha para competir em um programa de TV que elege a “Melhor Mãe Natalina”. Enquanto marido e filhos tentam alcançá-la, ela vive uma aventura inesperada, e descobre um novo tipo de magia do Natal.
4. Como Treinar o Seu Dragão (22 de dezembro)
Em Berk, onde vikings e dragões vivem em guerra, o jovem Soluço (Mason Thames) surpreende a todos ao fazer amizade com um raro Fúria da Noite. Chamado de Banguela, o dragão revela um mundo que os vikings temiam sem conhecer. Com Astrid (Nico Parker) ao lado, Soluço desafia tradições antigas e tenta unir humanos e dragões quando uma nova ameaça surge. O live-action reinventa a clássica história de coragem e amizade de Como Treinar o Seu Dragão.
5. M3GAN 2.0 (26 de dezembro)
Em M3GAN 2.0, dois anos após o primeiro filme, Gemma (Allison Williams) tenta reconstruir a vida como autora e defensora da regulamentação da IA, algo que irrita profundamente sua sobrinha Cady (Violet McGraw), agora rebelde. Enquanto isso, um magnata rouba a tecnologia da M3GAN para criar Amelia (Ivanna Sakhno), uma arma de IA letal. Mas a nova androide desenvolve autoconsciência e rapidamente sai do controle, tornando-se uma ameaça muito mais perigosa do que qualquer um imaginava.
O post 5 melhores lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video apareceu primeiro em Observatório do Cinema.