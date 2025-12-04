5 melhores lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Prime Video encerra 2025 com um dos catálogos mais fortes do ano. Para ajudar quem já quer montar a lista de maratonas de fim de ano, o Observatório do Cinema reuniu os 5 melhores lançamentos do mês no Prime Video Brasil.

Confira os destaques a seguir.

1. Fallout – 2ª temporada (12 de dezembro)

Após o enorme sucesso da primeira temporada, Fallout retorna expandindo o universo pós-apocalíptico inspirado na famosa franquia de videogames. Novas facções, cenários radioativos, conflitos morais e ainda mais humor ácido estão no centro da nova leva de episódios. É uma das séries mais aguardadas do ano na plataforma.

2. Talvez Amanhã – 1ª temporada (06 de dezembro)

Talvez Amanhã segue Lee Kyeong-do (Park Seo-joon) e Seo Ji-woo (Won Ji-an), que se reencontram anos após uma separação dolorosa. Agora jornalista, Kyeong-do é enviado para cobrir o escândalo envolvendo o marido de Ji-woo, sem imaginar que ela é seu amor do passado. Entre a crise pública e emoções antigas, ambos precisam descobrir se a história deles realmente terminou.

3. Um. Natal. Surreal. (03 de dezembro)

Em Um Natal Surreal, Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) é a mãe dedicada que sempre salva as festas da família. Mas, ao ser esquecida em casa no passeio natalino que ela mesma organizou, Claire decide abandonar as obrigações e partir sozinha para competir em um programa de TV que elege a “Melhor Mãe Natalina”. Enquanto marido e filhos tentam alcançá-la, ela vive uma aventura inesperada, e descobre um novo tipo de magia do Natal.

4. Como Treinar o Seu Dragão (22 de dezembro)

Em Berk, onde vikings e dragões vivem em guerra, o jovem Soluço (Mason Thames) surpreende a todos ao fazer amizade com um raro Fúria da Noite. Chamado de Banguela, o dragão revela um mundo que os vikings temiam sem conhecer. Com Astrid (Nico Parker) ao lado, Soluço desafia tradições antigas e tenta unir humanos e dragões quando uma nova ameaça surge. O live-action reinventa a clássica história de coragem e amizade de Como Treinar o Seu Dragão.

5. M3GAN 2.0 (26 de dezembro)

Em M3GAN 2.0, dois anos após o primeiro filme, Gemma (Allison Williams) tenta reconstruir a vida como autora e defensora da regulamentação da IA, algo que irrita profundamente sua sobrinha Cady (Violet McGraw), agora rebelde. Enquanto isso, um magnata rouba a tecnologia da M3GAN para criar Amelia (Ivanna Sakhno), uma arma de IA letal. Mas a nova androide desenvolve autoconsciência e rapidamente sai do controle, tornando-se uma ameaça muito mais perigosa do que qualquer um imaginava.

