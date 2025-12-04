5 animes da Netflix que superam One Punch Man

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

One Punch Man revolucionou o mundo dos animes em 2015 com seu protagonista Saitama, o herói careca que derrota qualquer vilão com um soco só. A mistura perfeita de ação explosiva, humor absurdo e sátira aos tropos de super-heróis conquistou milhões.

Mas, vamos ser honestos: a terceira temporada vem sendo duramente criticada pela qualidade de sua animação, então é hora de começar a explorar outras opções de animes que elevam o nível.

Baseado em recomendações de fãs, críticos e listas populares, aqui vai uma seleção de 5 animes da Netflix que, em muitos aspectos, superam One Punch Man. Confira abaixo.

1. Mob Psycho 100 (2016-2022)

Criado pelo mesmo autor de One Punch Man, mas adaptado pelo estúdio Bones, Mob Psycho 100 é frequentemente considerado a “irmã superior” da série. Mob, um garoto com poderes psíquicos extremamente fortes que reprime suas emoções, lida com o tédio de ser invencível enquanto cresce emocionalmente.

A animação é de outro mundo, com cenas de luta fluidas e cheias de emoção, e o foco no desenvolvimento de personagens e temas como bullying e autoaceitação é mais profundo que One Punch Man. Três temporadas curtas, mas impactantes. Se você ama Saitama, Mob vai te fazer chorar e rir ao mesmo tempo.

2. My Hero Academia (2016-atual)

Em um mundo onde 80% da população tem “quirks” (superpoderes), Deku sonha em ser herói sem nenhum dom inicia, até herdar os poderes do maior herói do mundo. Essa jornada de superação, com lutas épicas e um sistema de heróis bem estruturado, satiriza o gênero de forma mais madura que One Punch Man.

A animação do estúdio Bones brilha em arcos como o Tournament of Power, e o equilíbrio entre ação, drama e humor é imbatível. Com sete temporadas e contínuo, é o upgrade perfeito para fãs de associações de heróis.

3. Jujutsu Kaisen (2020-atual)

Yuji Itadori engole um dedo amaldiçoado e vira hospedeiro de um demônio, mergulhando em um mundo de maldições e feiticeiros. Com animação do MAPPA que rivaliza (e supera) as lutas de One Punch Man, e um protagonista que cresce de azarão para superpoderoso, essa série mistura horror, ação e comédia sombria de forma viciante. Os vilões são memoráveis, e os arcos como Shibuya Incident são tensos como poucos. Duas temporadas e um filme – puro hype!

4. Saiki Kusuo no Psi-nan (2016-2019)

Kusuo Saiki é um psíquico onipotente que só quer uma vida normal, mas seus poderes atraem caos cômico constante. Essa comédia com superpoderes é mais focada no humor absurdo que One Punch Man, com episódios curtos e hilários que satirizam a vida cotidiana. Sem grandes lutas, mas com um protagonista apático e superpoderoso que rouba a cena. Duas temporadas + spin-offs: ideal para maratonar rindo.

5. Mashle: Magia e Músculos (2023-atual)

Em um mundo de magia, Mash só tem músculos, e usa isso para se infiltrar em uma escola de bruxos. Paródia direta de Harry Potter com vibes de One Punch Man, o protagonista é um brutamontes superpodeoroso e inocente que resolve tudo na porrada. A comédia é afiada, as lutas hilárias, e a animação caprichada. Duas temporadas: perfeito para quem quer algo fresco e similar, mas com mais músculos e menos careca.

O post 5 animes da Netflix que superam One Punch Man apareceu primeiro em Observatório do Cinema.