The Beauty: Série de terror de Ryan Murphy ganha data de estreia no Disney+
A FX anunciou oficialmente a data de lançamento de The Beauty, nova série de terror de Ryan Murphy, criador de American Horror Story e Monstro, da Netflix. A produção estreia em 21 de janeiro de 2026, simultaneamente no canal FX e no Hulu nos Estados Unidos. No Brasil e mercado internacional, a estreia ocorre no mesmo dia pelo Disney+.
Os três primeiros episódios serão lançados de uma vez, enquanto os oito capítulos restantes chegam semanalmente às quartas-feiras – com episódios duplos nas duas semanas finais.
A sinopse de The Beauty revela um suspense global que mistura moda, tecnologia e terror biológico. A história acompanha os agentes do FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall), enviados a Paris para investigar a morte brutal e misteriosa de supermodelos internacionais. Ao aprofundarem o caso, eles descobrem um vírus sexualmente transmissível capaz de transformar pessoas comuns em verdadeiras obras de perfeição física – mas com consequências aterrorizantes.
A investigação coloca os agentes na mira da Corporation, liderada pelo bilionário Ashton Kutcher, criador de uma droga revolucionária apelidada de “The Beauty”. Para proteger seu império trilionário, ele conta com a ajuda de um assistente implacável, interpretado por Anthony Ramos. Paralelamente, Jeremy (Jeremy Pope), um jovem desesperado por um propósito, se vê envolvido no caos provocado pela epidemia enquanto a trama se expande por Paris, Veneza, Roma e Nova York.
Entre os nomes confirmados como participações especiais estão Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio.
Baseada nos quadrinhos escritos por Jeremy Haun e Jason A. Hurley, The Beauty é criada e escrita por Ryan Murphy e Matthew Hodgson. A produção executiva reúne Murphy, Hodgson, Evan Peters, entre outras nomes.
