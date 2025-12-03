Teaser de O Cavaleiro dos Sete Reinos é divulgado; trailer sai amanhã
A HBO divulgou uma prévia do trailer final de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série prelúdio de Game of Thrones, que será lançado nesta quinta-feira (4).
Confira abaixo um trecho do trailer:
Tudo sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos
O Cavaleiro dos Sete Reinos é baseado nas histórias de Dunk e Egg, de George R.R. Martin, criador de Game of Thrones. O elenco conta com Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell.
Ambientada 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, a prequela acompanha Dunk, um garoto humilde da Baixada das Pulgas, que enxerga na oportunidade de servir a um cavaleiro andante a chance de escapar da dura vida em Porto Real. Em suas andanças, ele conhece Egg, um menino de dez anos, que logo se torna seu escudeiro.
Juntos, eles viajam por Westeros em busca de trabalho e aventuras. Unidos pela estrada e pelas provações, os dois formam um laço profundo que resiste ao tempo – mesmo quando, no futuro, ambos assumem posições decisivas no destino dos Sete Reinos.
O que esperar
Os fãs de Game of Thrones esperam uma série com menos intrigas palacianas e mais coração, explorando a amizade, a honra e o sacrifício. Ainda assim, o DNA de Martin — com mortes inesperadas, dilemas éticos e tragédias anunciadas — deve permanecer intacto.
Com O Cavaleiro dos Sete Reinos, a HBO aposta em um novo tipo de fantasia medieval: menos sobre tronos e mais sobre pessoas.
O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia em 18 de janeiro de 2026 na HBO e na HBO Max. A série já foi renovada para uma 2ª temporada.
