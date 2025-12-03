Seus Amigos e Vizinhos: 2ª temporada ganha data e primeiras fotos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Apple TV anunciou oficialmente a data de estreia da 2ª temporada de Seus Amigos e Vizinhos. A série dramática retorna em 3 de abril de 2026, quando o primeiro episódio será disponibilizado na plataforma.

A temporada contará com 10 episódios, lançados semanalmente às sextas-feiras até 5 de junho. O streaming também divulgou as primeiras imagens da nova fase – confira no final da página.

Tudo sobre Seus Amigos e Vizinhos

Renovada ainda em 2024, antes mesmo da estreia da primeira temporada, Seus Amigos e Vizinhos acompanha Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm), um ex-gestor de fundos de hedge, que vê sua vida de luxo desmoronar após perder o emprego e enfrentar um divórcio devastador. Determinado a manter as aparências na prestigiada comunidade de Westmont Village, ele começa a roubar as casas de seus vizinhos milionários. O que começa como um meio desesperado de sustento logo se transforma em um jogo perigoso quando Coop descobre segredos obscuros escondidos por trás das fachadas impecáveis da elite local.

A sinopse da 2ª temporada revela que Andrew Cooper “aprofundará sua vida como um improvável ladrão suburbano, até que a chegada de um novo vizinho ameaça expor seus segredos e colocar sua família em risco.”

Além de Jon Hamm, o elenco também inclui Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan. James Marsden fará parte do elenco da 2ª temporada.

Criada por Jonathan Tropper, a série conta com o próprio Tropper como showrunner, diretor e produtor executivo no segundo ano.

Veja as primeiras fotos do 2º ano de Seus Amigos e Vizinhos: