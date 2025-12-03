Chad Powers terá 2ª temporada? Hulu revela destino da série
A série de comédia Chad Powers: O Quarterback, protagonizada por Glen Powell, foi oficialmente renovada para a segunda temporada pelo Hulu. A série estreou em 30 de setembro e rapidamente se tornou um dos destaques da plataforma.
Na comédia esportiva, Powell interpreta Russ Holliday, um quarterback promissor cuja carreira universitária desmorona após cometer um erro decisivo no jogo do título nacional. Oito anos depois, tentando recuperar seu sonho no futebol americano, Russ cria uma identidade falsa: Chad Powers, um jogador excêntrico e talentoso que tenta entrar para o time decadente dos South Georgia Catfish.
O elenco também conta com Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn.
Além de estrelar a série, Powell também é cocriador ao lado de Michael Waldron (Loki, Heels, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). A ideia nasceu a partir de um esquete viral exibido no programa Eli’s Places, da ESPN.
A 2ª temporada de Chad Powers ainda não teve data de estreia revelada.
No Brasil, a série está disponível no Disney+.
