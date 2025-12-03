Chad Powers terá 2ª temporada? Hulu revela destino da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A série de comédia Chad Powers: O Quarterback, protagonizada por Glen Powell, foi oficialmente renovada para a segunda temporada pelo Hulu. A série estreou em 30 de setembro e rapidamente se tornou um dos destaques da plataforma.

Na comédia esportiva, Powell interpreta Russ Holliday, um quarterback promissor cuja carreira universitária desmorona após cometer um erro decisivo no jogo do título nacional. Oito anos depois, tentando recuperar seu sonho no futebol americano, Russ cria uma identidade falsa: Chad Powers, um jogador excêntrico e talentoso que tenta entrar para o time decadente dos South Georgia Catfish.

O elenco também conta com Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn.

Além de estrelar a série, Powell também é cocriador ao lado de Michael Waldron (Loki, Heels, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura). A ideia nasceu a partir de um esquete viral exibido no programa Eli’s Places, da ESPN.

A 2ª temporada de Chad Powers ainda não teve data de estreia revelada.

No Brasil, a série está disponível no Disney+.

O post Chad Powers terá 2ª temporada? Hulu revela destino da série apareceu primeiro em Observatório do Cinema.