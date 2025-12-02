Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante um evento da Disney na Itália, a Marvel revelou a formação dos quatro grupos de heróis que farão parte de Vingadores: Doomsday.

Os heróis se dividirão em: Vingadores originais, Novos Vingadores, X-Men e Wakandanos. Confira abaixo a formação de cada grupo:

Vingadores originais

Sam Wilson / Capitão América

Thor

Homem-Formiga

Joaquín Torres / Falcão

Shang-Chi

Loki

Novos Vingadores

Yelena Belova

Bucky Barnes / Soldado Invernal

John Walker / Agente Americano

Robert Reynolds / Sentinela

Ava Starr / Fantasma

Alexei Shostakov / Guardião Vermelho

X-Men

Ciclope

Mística

Fera

Professor Xavier

Noturno

Magneto

Gambit

Wakandanos

Shuri / Pantera Negra

M’Baku

Namor

Vingadores: Doomsday

Tudo sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel está mantendo segredo sobre a história deste quinto filme dos Vingadores.

As filmagens de Vingadores: Doomsday terminaram em setembro. Ainda não há data para começarem as filmagens da sequência, Vingadores: Guerras Secretas, que coloca um ponto final na Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

Alguns membros do elenco estão confirmados, são eles: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russel, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal e, é claro, Robert Downey Jr.

Joe e Anthony Russo, que já dirigiram Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, retomam suas funções em Doomsday e Guerras Secretas.

Vingadores: Doomsday será lançado em 17 de dezembro de 2026 e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas, chega em 17 de dezembro de 2027.

O primeiro trailer de Doomsday será exibido exclusivamente nos cinemas junto com Avatar: Fogo e Cinzas, que estreia em 18 de dezembro no Brasil.

