Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação
Clique aqui e escute a matéria
Durante um evento da Disney na Itália, a Marvel revelou a formação dos quatro grupos de heróis que farão parte de Vingadores: Doomsday.
Os heróis se dividirão em: Vingadores originais, Novos Vingadores, X-Men e Wakandanos. Confira abaixo a formação de cada grupo:
Vingadores originais
- Sam Wilson / Capitão América
- Thor
- Homem-Formiga
- Joaquín Torres / Falcão
- Shang-Chi
- Loki
Novos Vingadores
- Yelena Belova
- Bucky Barnes / Soldado Invernal
- John Walker / Agente Americano
- Robert Reynolds / Sentinela
- Ava Starr / Fantasma
- Alexei Shostakov / Guardião Vermelho
X-Men
- Ciclope
- Mística
- Fera
- Professor Xavier
- Noturno
- Magneto
- Gambit
Wakandanos
- Shuri / Pantera Negra
- M’Baku
- Namor
Tudo sobre Vingadores: Doomsday
A Marvel está mantendo segredo sobre a história deste quinto filme dos Vingadores.
As filmagens de Vingadores: Doomsday terminaram em setembro. Ainda não há data para começarem as filmagens da sequência, Vingadores: Guerras Secretas, que coloca um ponto final na Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Alguns membros do elenco estão confirmados, são eles: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russel, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal e, é claro, Robert Downey Jr.
Joe e Anthony Russo, que já dirigiram Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, retomam suas funções em Doomsday e Guerras Secretas.
Vingadores: Doomsday será lançado em 17 de dezembro de 2026 e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas, chega em 17 de dezembro de 2027.
O primeiro trailer de Doomsday será exibido exclusivamente nos cinemas junto com Avatar: Fogo e Cinzas, que estreia em 18 de dezembro no Brasil.
O post Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação apareceu primeiro em Observatório do Cinema.