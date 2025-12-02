fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação

Por Observatório do Cinema Publicado em 02/12/2025 às 19:40
Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação
Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Durante um evento da Disney na Itália, a Marvel revelou a formação dos quatro grupos de heróis que farão parte de Vingadores: Doomsday.

Os heróis se dividirão em: Vingadores originais, Novos Vingadores, X-Men e Wakandanos. Confira abaixo a formação de cada grupo:

Vingadores originais

  • Sam Wilson / Capitão América
  • Thor
  • Homem-Formiga
  • Joaquín Torres / Falcão
  • Shang-Chi
  • Loki

Novos Vingadores

  • Yelena Belova
  • Bucky Barnes / Soldado Invernal
  • John Walker / Agente Americano
  • Robert Reynolds / Sentinela
  • Ava Starr / Fantasma
  • Alexei Shostakov / Guardião Vermelho

X-Men

  • Ciclope
  • Mística
  • Fera
  • Professor Xavier
  • Noturno
  • Magneto
  • Gambit

Wakandanos

  • Shuri / Pantera Negra
  • M’Baku
  • Namor
Logo de Vingadores: Doomsday
Vingadores: Doomsday

Tudo sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel está mantendo segredo sobre a história deste quinto filme dos Vingadores.

As filmagens de Vingadores: Doomsday terminaram em setembro. Ainda não há data para começarem as filmagens da sequência, Vingadores: Guerras Secretas, que coloca um ponto final na Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Alguns membros do elenco estão confirmados, são eles: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russel, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal e, é claro, Robert Downey Jr.

Joe e Anthony Russo, que já dirigiram Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, retomam suas funções em Doomsday e Guerras Secretas.

Vingadores: Doomsday será lançado em 17 de dezembro de 2026 e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas, chega em 17 de dezembro de 2027.

O primeiro trailer de Doomsday será exibido exclusivamente nos cinemas junto com Avatar: Fogo e Cinzas, que estreia em 18 de dezembro no Brasil.

O post Vingadores: Doomsday terá quatro grupos de heróis; veja formação apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
Filmes

3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
O Segredo do Papai Noel: A nova comédia natalina da Netflix que fãs de Virgin River vão querer ver
Indicações

O Segredo do Papai Noel: A nova comédia natalina da Netflix que fãs de Virgin River vão querer ver

Compartilhe

Tags