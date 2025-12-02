Terror em Silent Hill 3 ganha trailer sinistro; assista
Clique aqui e escute a matéria
Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno teve um novo – e sinistro – trailer divulgado nesta terça-feira (2). Confira no final da página.
O novo capítulo será uma adaptação direta de Silent Hill 2, jogo que recentemente ganhou um remake desenvolvido pelo estúdio Bloober Team. O elenco conta com Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson nos papéis principais. O filme marca também o retorno de nomes clássicos da franquia: o diretor e roteirista Christophe Gans, responsável pelo primeiro Terror em Silent Hill (2006), e o compositor Akira Yamaoka, criador da trilha sonora original dos games.
Do que se trata
Na história, James recebe uma misteriosa carta que o leva de volta à enigmática cidade de Silent Hill em busca de seu grande amor. Lá, ele encontra um lugar irreconhecível, tomado por forças malignas e distorções de realidade. À medida que mergulha na escuridão, o protagonista enfrenta figuras perturbadoras — algumas familiares, outras inéditas — enquanto luta para manter a sanidade e compreender o que é real.
Além de Irvine e Anderson, o elenco inclui Evie Templeton, Pearse Egan, Eve Macklin, Alana Maria, Slavisa Ivanovic, Melissa Graham e Emily Carding.
Com atmosfera sombria e visual inspirado nos clássicos do terror psicológico, Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno promete reviver a essência da franquia e oferecer uma nova experiência aterrorizante para fãs antigos e novos.
Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno chega aos cinemas brasileiros em 12 de março de 2026.