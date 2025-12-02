Sarah Paulson revela real motivo de ter deixado American Horror Story

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Sarah Paulson finalmente explicou por que deixou American Horror Story após a 10ª temporada. A atriz, que participou da série desde o primeiro ano como Billie Dean Howard, não apareceu mais na antologia desde Double Feature – em que interpretou Karen, em Red Tide, e Mamie Eisenhower, em Death Valley.

Paulson contou que o desgaste físico e emocional do trabalho foi determinante para a pausa:

“Há um fenômeno de que já falei com outros atores, algo difícil de descrever a menos que você esteja correndo pela floresta simulando terror seis meses por ano, todos os anos. Seu corpo não sabe a diferença entre o real e o imaginado, pelo menos não da forma como eu trabalho. Se estou aterrorizada, hiperventilando e fugindo de algo, então estou realmente passando por aquilo.”

A atriz iniciou sua trajetória em AHS com um papel recorrente em Murder House. Depois, tornou-se presença fixa em todas as temporadas até o 10º ano, com exceção da 9ª temporada. Ao longo da série, reprisou papéis como Billie Dean e Lana Winters (Asylum), ao mesmo tempo em que dava vida a novas personagens centrais.

Apesar da pausa, Paulson garantiu que seu afastamento não será permanente. Ela retornará à franquia em um papel ainda não revelado na 13ª temporada, que estreia em 31 de outubro de 2026 nos EUA.

Tudo sobre a nova temporada de American Horror Story

A FX anunciou o elenco completo da 13ª temporada de American Horror Story. Entre os nomes escalados, está Ariana Grande, que se reunirá com os criadores da série, Ryan Murphy e Brad Falchuk, quase uma década depois de estrelar a série de terror cômico Scream Queens.

A nova temporada também trará de volta vários nomes icônicos da antologia, incluindo Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Roberts e Lourd, vale lembrar, também atuaram com Ariana Grande em Scream Queens.

O retorno de Jessica Lange chamou atenção especial – a atriz não aparecia na série desde a oitava temporada, Apocalypse (2018). O mesmo vale para Bassett, Bates e Sidibe, enquanto Peters e Paulson não participam desde a 10ª temporada, Double Feature (2021).

A reunião de tantas estrelas veteranas levantou especulações entre os fãs de que a 13ª temporada pode revisitar tramas antigas, especialmente a de Coven (2013), uma das mais populares da antologia. American Horror Story já fez algo semelhante em Apocalypse, que uniu os universos de Coven, Murder House (2011) e Hotel (2015).

Série de antologia de terror criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, cada temporada conta uma história diferente com novos personagens, ambientações e mistérios – do sobrenatural ao psicológico.

A temporada mais recente, intitulada Delicate, foi exibida entre setembro de 2023 e abril de 2024, com elenco formado por Emma Roberts, Billie Lourd, Leslie Grossman, Kim Kardashian, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Denis O’Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali.

American Horror Story está disponível no Disney+.

O post Sarah Paulson revela real motivo de ter deixado American Horror Story apareceu primeiro em Observatório do Cinema.