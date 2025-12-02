The Boys: 5ª temporada terá ainda mais atores de Supernatural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A quinta e última temporada de The Boys contará com ainda mais participações especiais de atores de Supernatural. Depois de confirmados os retornos de Jared Padalecki e Misha Collins em papéis ainda não revelados, a produção do Prime Video parece pronta para ampliar a reunião de nomes vindos da série criada por Eric Kripke, também showrunner de The Boys.

Durante um painel na Fan Expo San Francisco, o ator Karl Urban antecipou que novas participações de astros de Supernatural serão incluídos na temporada final. Intérprete de Billy Butcher, Urban afirmou que há “algumas ótimas participações” a caminho, e que nem todas foram anunciadas oficialmente.

“Obviamente, foi ótimo ter o Jensen [Ackles] de volta”, disse o ator, citando o intérprete de Soldier Boy e ex-protagonista de Supernatural. “Foi divertido ver o pessoal de Supernatural passando pela série e fazendo seu trabalho. E ainda teremos algumas participações incríveis que nem acho que foram divulgadas ainda. Então, sim, foi divertido.”

Urban destacou também o papel de Eric Kripke na reunião desse elenco familiar:

“Somos todos muito gratos, e acho que o Kripke é um colaborador maravilhoso. Se ele gosta de trabalhar com você, vai encontrar uma oportunidade de fazer isso de novo. Todos nos sentimos parte dessa grande família.”

The Boys já contou com diversos nomes de Supernatural desde o início. Além de Ackles, Jeffrey Dean Morgan – que vive Joe Kessler na série – também integrou a produção, repetindo a parceria com o criador. Em Supernatural, Morgan interpretou John Winchester, pai de Dean, enquanto Ackles era um dos protagonistas. Outros rostos conhecidos incluem Nathan Mitchell (Black Noir) e Christian Keyes (Nathan Franklin).

The Boys

Futuro de The Boys

O criador de The Boys, Eric Kripke, revelou novos detalhes sobre o futuro da franquia de super-heróis da Prime Video. A série principal está programada para encerrar na 5ª temporada, prevista para 2026, mas o universo não deve parar por aí.

Em entrevista ao site TheWrap, Kripke confirmou que há planos para uma 3ª temporada de Gen V e uma 2ª de Vought Rising, derivado que estreia em 2026. No entanto, ele destacou que a continuidade das produções depende diretamente da audiência.

“Temos um plano para a 3ª temporada de Gen V e estamos empolgados com isso, mas precisamos que espectadores suficientes assistam à 2ª temporada para justificar a próxima. Agora é o momento em que estão prestando atenção aos números. Então, não esperem um ano para assistir. Entrem no Prime Video e assistam agora. Se pessoas suficientes assistirem, teremos uma 3ª temporada. O mesmo vale para Vought Rising. Temos planos para uma 2ª temporada, se possível. O estúdio tem sido totalmente solidário e nos dado oportunidades. Mas é um negócio, e precisamos entregar resultados. Espero que o público apareça”, afirmou Kripke.

O produtor também indicou que o universo de The Boys continuará mesmo após o fim da série principal:

“Enquanto houver uma história interessante para contar e novos aspectos a explorar, eu estarei dentro. Sem dar spoilers, acho que o universo depois da 5ª temporada é fascinante. Há muito a ser explorado. É quase um faroeste em que tudo pode acontecer — e seria incrível colocar os jovens de Gen V no meio disso.”

The Boys é uma série original do Prime Video e começou a ser exibida em 2019. É uma sátira ao gênero super-herói. A trama segue um grupo de vigilantes cujo único trabalho é vigiar e manter os super-heróis corrompidos sob controle.

O elenco de The Boys é formado Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, dentre outros. A 5ª temporada marcará um reencontro entre Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins, vindos de Supernatural.

A temporada final de The Boys está prevista para 2026. Enquanto isso, a série segue disponível no Prime Video para streaming.

O post The Boys: 5ª temporada terá ainda mais atores de Supernatural apareceu primeiro em Observatório do Cinema.