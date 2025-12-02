Os lançamentos de dezembro de 2025 da HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês de dezembro chegou, e a HBO Max já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os destaques, estão os lançamentos dos filmes Ladrões e A Grande Viagem da Sua Vida, com Margot Robbie e Colin Farrell.

Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming e programe-se para não perder nada!

Filmes

LADRÕES

Estreia: 5 de dezembro

Sinopse: Hank Thompson era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem… ele tem uma namorada incrível, trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título. Quando seu vizinho, Russ, pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo…

UM VERÃO INFERNAL

Estreia: 26 de dezembro

Sinopse: Jason Hochberg, um monitor de 24 anos, chega ao Acampamento Pineway pensando que seu maior problema é sentir-se desconectado dos colegas adolescentes. O que ele não sabe é que um assassino mascarado espreita pelos terrenos do acampamento, eliminando brutalmente os monitores um por um.

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA

Estreia: 26 de dezembro

Sinopse: E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah e David são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura engraçada, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus respectivos passados, iluminando o caminho que os levou até o presente… e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.

XAMÃ: O EXORCISTA PAGÃO

Estreia: 12 de dezembro

Sinopse: Uma família missionária viaja para uma zona rural do Equador para converter a população indígena. Tudo corre bem até que seu filho entra em uma caverna local proibida e retorna com um espírito demoníaco. Candice acredita que um exorcismo segundo a tradição católica libertará seu filho dos laços malignos que o prendem. Mas os xamãs locais sabem que esse espírito é mais antigo do que sua religião e que deve ser enfrentado, ou o demônio destruirá todos eles.

MAIS FILMES:

Manchester à Beira-Mar | 3 de dezembro

Vida | 3 de dezembro

Uma Escolha pela Vida | 3 de dezembro

Esqueça Paris | 10 de dezembro

Oblivion | 10 de dezembro

Apostas & Segredos | 12 de dezembro

Um Gigolô Europeu por Acidente | 24 de dezembro

Um Clarim ao Longe | 31 de dezembro

Onze Homens e um Segredo (1960) | 31 de dezembro

Carter – A Vida É Dura | 31 de dezembro

Séries

SAS: Rogue Heroes | 5 de dezembro

Jasmine | 12 de dezembro

The Office (UK), Temporada 1 e 2 | 17 de dezembro

Heaven | 26 de dezembro

Novelas

Floribella, Temporada 1 | 8 de dezembro

Sin Tetas No Hay Paraiso | 15 de dezembro

Os Dez Mandamentos, Temporada 1 e 2 | 22 de dezembro

Docusséries

Presente Contínuo | 3 de dezembro

Stolen Children | 12 de dezembro

Segredos Enterrados | 16 de dezembro

Critical Incident: A Death At The Border | 17 de dezembro

Obsessão: O Assassinato de uma Rainha da Beleza | 17 de dezembro

