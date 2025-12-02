Os lançamentos de dezembro de 2025 da HBO Max
Clique aqui e escute a matéria
O mês de dezembro chegou, e a HBO Max já revelou todas as novidades que entram em seu catálogo nas próximas semanas. Entre os destaques, estão os lançamentos dos filmes Ladrões e A Grande Viagem da Sua Vida, com Margot Robbie e Colin Farrell.
Confira abaixo a lista completa de estreias de dezembro de 2025 no streaming e programe-se para não perder nada!
Filmes
LADRÕES
Estreia: 5 de dezembro
Sinopse: Hank Thompson era um fenômeno do beisebol no colégio, mas agora não pode mais jogar. Mesmo assim, o resto da sua vida vai bem… ele tem uma namorada incrível, trabalha como barman em um bar em Nova York e seu time favorito está fazendo uma improvável corrida rumo ao título. Quando seu vizinho, Russ, pede que ele cuide de seu gato por alguns dias, Hank de repente se vê no meio de uma turma nada convencional de gângsteres ameaçadores. Todos querem algo dele — o problema é que ele não faz ideia do quê. Enquanto tenta escapar do cerco que se fecha cada vez mais, Hank vai precisar usar toda a sua esperteza para sobreviver tempo suficiente e descobrir o motivo…
UM VERÃO INFERNAL
Estreia: 26 de dezembro
Sinopse: Jason Hochberg, um monitor de 24 anos, chega ao Acampamento Pineway pensando que seu maior problema é sentir-se desconectado dos colegas adolescentes. O que ele não sabe é que um assassino mascarado espreita pelos terrenos do acampamento, eliminando brutalmente os monitores um por um.
A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA
Estreia: 26 de dezembro
Sinopse: E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah e David são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura engraçada, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus respectivos passados, iluminando o caminho que os levou até o presente… e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
XAMÃ: O EXORCISTA PAGÃO
Estreia: 12 de dezembro
Sinopse: Uma família missionária viaja para uma zona rural do Equador para converter a população indígena. Tudo corre bem até que seu filho entra em uma caverna local proibida e retorna com um espírito demoníaco. Candice acredita que um exorcismo segundo a tradição católica libertará seu filho dos laços malignos que o prendem. Mas os xamãs locais sabem que esse espírito é mais antigo do que sua religião e que deve ser enfrentado, ou o demônio destruirá todos eles.
MAIS FILMES:
Manchester à Beira-Mar | 3 de dezembro
Vida | 3 de dezembro
Uma Escolha pela Vida | 3 de dezembro
Esqueça Paris | 10 de dezembro
Oblivion | 10 de dezembro
Apostas & Segredos | 12 de dezembro
Um Gigolô Europeu por Acidente | 24 de dezembro
Um Clarim ao Longe | 31 de dezembro
Onze Homens e um Segredo (1960) | 31 de dezembro
Carter – A Vida É Dura | 31 de dezembro
Séries
SAS: Rogue Heroes | 5 de dezembro
Jasmine | 12 de dezembro
The Office (UK), Temporada 1 e 2 | 17 de dezembro
Heaven | 26 de dezembro
Novelas
Floribella, Temporada 1 | 8 de dezembro
Sin Tetas No Hay Paraiso | 15 de dezembro
Os Dez Mandamentos, Temporada 1 e 2 | 22 de dezembro
Docusséries
Presente Contínuo | 3 de dezembro
Stolen Children | 12 de dezembro
Segredos Enterrados | 16 de dezembro
Critical Incident: A Death At The Border | 17 de dezembro
Obsessão: O Assassinato de uma Rainha da Beleza | 17 de dezembro
O post Os lançamentos de dezembro de 2025 da HBO Max apareceu primeiro em Observatório do Cinema.