One Punch Man: Filme live-action recebe atualização após um ano parado
Depois de mais de cinco anos em desenvolvimento, o filme live-action de One-Punch Man volta a receber uma atualização importante sobre seu status. A adaptação da popular obra de One, que acompanha o herói Saitama em busca de um adversário capaz de resistir ao seu golpe único, segue em andamento na Sony – apesar de longos períodos sem novidades.
O projeto foi anunciado em 2020, com os roteiristas Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, de Jumanji, encarregados da primeira versão do roteiro. O diretor Justin Lin, conhecido por seu trabalho em Velozes e Furiosos, entrou na produção em 2022, com expectativa de um início rápido das filmagens, o que acabou não se concretizando.
Agora, de acordo com um novo relatório do The Hollywood Reporter, Lin foi contratado pela Sony para dirigir Helldivers 2, outra adaptação de um grande título da empresa. No entanto, fontes ouvidas pelo veículo confirmam que ele “permanece em desenvolvimento e segue anexado” ao filme de One-Punch Man, indicando que o estúdio não abandonou o projeto.
A atualização surge pouco mais de um ano após a revelação de que o roteiro estava sendo reescrito por Dan Harmon, co-criador de Rick and Morty, em parceria com Heather Anne Campbell, roteirista veterana da série animada. O novo relatório não esclarece se essas reescritas já foram concluídas ou se serão mantidas por Lin e pela Sony.
Mesmo com incertezas sobre cronograma e detalhes criativos, a confirmação de que o diretor continua envolvido reacende a expectativa dos fãs, especialmente após a recepção controversa da terceira temporada do anime. Por enquanto, o live-action de One-Punch Man segue sem previsão de estreia.
Enquanto isso, novos episódios da terceira temporada de One-Punch Man são lançados aos domingos na Netflix.
