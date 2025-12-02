fechar
Novo filme do Batman vai corrigir erro de Christopher Nolan

Por Observatório do Cinema Publicado em 02/12/2025 às 20:00
A adaptação animada da DC para Batman: Knightfall promete finalmente entregar a versão de Bane que os fãs nunca tiveram em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de Christopher Nolan. Knightfall é um dos arcos mais famosos e essenciais do Homem-Morcego, marcado pelo momento icônico em que Bane quebra a coluna de Batman, elemento que transformou o vilão em uma das figuras mais temidas de Gotham.

A Warner Bros. Animation está produzindo uma série de filmes animados que vão adaptar os quadrinhos de forma direta, página por página. O primeiro deles, com o título Batman: Knightfall Part 1: Knightfall, chega em 2026 e já promete uma representação mais fiel de Bane do que qualquer versão anterior nas telonas.

Uma adaptação muito mais fiel aos quadrinhos

Nolan utilizou partes da saga Knightfall ao colocar o Batman de Christian Bale frente a frente com Bane em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Assim como nos quadrinhos, o vilão quebra o morcego ao meio, e Bruce precisa superar a grave lesão na coluna para voltar à luta. Mas, fora isso, os caminhos da história divergem bastante, apresentando um Bane muito diferente do original.

Segundo o Deadline, o novo filme animado será uma adaptação direta da HQ. Nele, veremos Bane libertar toda a galeria de vilões do Batman do Asilo Arkham, forçando o herói ao limite absoluto. Enquanto O Cavaleiro das Trevas Ressurge foi apenas “livremente inspirado” em Knightfall, a animação pretende ser uma transposição fiel da saga para as telas.

O Bane de Nolan era outro personagem

O Bane interpretado por Tom Hardy era uma figura distinta de sua contraparte dos quadrinhos. Embora mantivesse a inteligência estratégica e o aspecto de mente criminosa, sua motivação no filme era a de um capanga a serviço de uma missão maior – não o objetivo pessoal e implacável de destruir o Batman, como ocorre na HQ.

A trilogia O Cavaleiro das Trevas buscou sempre “aterrar” a mitologia do Batman no mundo real. Nada ali era totalmente fantasia, e elementos mais extremos dos quadrinhos foram suavizados. O Espantalho, por exemplo, tem seu terror psicológico explicado por toxinas químicas. Dentro desse conceito, Nolan jamais faria o Bane hipertrofiado e exagerado dos gibis.

Mesmo distante da origem nos quadrinhos, o Bane de Hardy se tornou icônico. O ator entregou uma performance marcante, com um sotaque teatral inconfundível, além do visual militarizado que reforçava sua presença ameaçadora.

Batman: Knightfall trará um Bane fiel às HQs, mas Hardy enfrentou – e superou – o desafio de suceder o Coringa de Heath Ledger, vencedor do Oscar.

