James Cameron revela que prepara roteiro para novo Exterminador do Futuro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

James Cameron voltou a comentar publicamente sobre seu possível retorno à franquia O Exterminador do Futuro. Em entrevista ao site io9, durante a divulgação de Avatar: Fogo e Cinzas, o diretor confirmou que está reunindo material para desenvolver um novo filme da série.

Cameron afirmou que terá tempo para escrever e organizar seus próximos projetos após encerrar a campanha de marketing de seu novo longa. Segundo ele, o processo já começou:

“Tenho uma pilha de anotações bem grossa sobre o que quero fazer com um novo Exterminador do Futuro. Vou me dedicar a isso como roteirista.”

O cineasta também destacou que a evolução acelerada da tecnologia dificulta prever cenários futuros para a ficção científica – justamente um dos pilares da franquia criada por ele em 1984.

“Estamos vivendo em um mundo de ficção científica. Problemas que antes só existiam em livros e filmes agora são reais. Nunca mais serei tão profético quanto naquela época, porque ninguém sabe o que vai acontecer em um ou dois anos”, disse. “Quero, pelo menos, tentar me antecipar alguns anos.”

Além do possível novo longa de Exterminador do Futuro, Cameron considera outros projetos, entre eles um filme sobre as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, uma adaptação de The Devils e as duas próximas sequências de Avatar. Por enquanto, não há confirmação de que o novo longa da franquia sairá do papel, mas Cameron indica que a ideia segue ativa em sua lista de prioridades.

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Na’vi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).

Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. “O fogo será representado pelo ‘Povo das Cinzas’. Quero mostrar os Na’vi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom”, afirmou o cineasta.

Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.

James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, será o filme mais longo da franquia.

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro nos cinemas.

O post James Cameron revela que prepara roteiro para novo Exterminador do Futuro apareceu primeiro em Observatório do Cinema.