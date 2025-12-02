Homem-Aranha: Um Novo Dia quebra tradição de 24 anos dos filmes do Homem-Aranha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Homem-Aranha: Um Novo Dia será um filme do Homem-Aranha como nunca vimos antes. A produção reúne Hulk, Justiceiro e uma galeria de vilões de rua, enquanto mostra Peter Parker (Tom Holland) recomeçando a vida após o feitiço de Doutor Estranho que fez o mundo inteiro esquecer quem ele é. O tom mais “pé no chão” lembra os filmes pré-MCU, mas a proposta segue muito diferente de tudo o que o herói viveu até agora no cinema.

Além da presença de grandes personagens da Marvel, o que mais chama atenção é quem não estará no filme. A nova aventura quebrará a tradição mais antiga das adaptações do Homem-Aranha, a menos que aconteça um retorno inesperado.

O primeiro filme do Homem-Aranha sem Tia May

Homem-Aranha: Um Novo Dia trará de volta rostos conhecidos como Peter Parker e MJ (Zendaya), mas será a primeira vez que a Tia May não aparecerá em um filme live-action do herói.

Marisa Tomei interpretou a versão mais jovem da personagem na trilogia do MCU – De Volta ao Lar, Longe de Casa e Sem Volta para Casa. Antes dela, Rosemary Harris marcou a trilogia de Tobey Maguire, e Sally Field trouxe sua versão na duologia de Andrew Garfield. Desde 2002, todas as versões cinematográficas do herói contaram com Tia May em algum papel.

Mas sua morte em Sem Volta para Casa, nas mãos do Duende Verde, mudou o rumo da história de Peter. O momento serviu para entregar à personagem a icônica frase: “com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades”.

Com isso, Tomei não retorna em Um Novo Dia. Um flashback poderia permitir uma ponta, mas nada indica que isso vá acontecer – nem é essencial para a nova trama.

Se não houver nenhuma surpresa, será o primeiro filme solo do Homem-Aranha sem Tia May e apenas o segundo longa live-action com o herói em que ela não aparece – o outro é Vingadores: Guerra Infinita.

Como a ausência da Tia May impacta Um Novo Dia

A ausência de May terá grande peso para Peter daqui para frente. Ela sempre foi seu porto seguro: aquela que dá conselhos, oferece amparo e tenta guiá-lo pelos momentos mais difíceis. Agora, o herói está completamente sozinho. Seus pais se foram, o Tio Ben morreu há anos e, após Sem Volta para Casa, May também não está mais presente.

Isso já seria marcante em qualquer filme do Homem-Aranha, mas se torna ainda maior aqui. Depois do feitiço de Estranho, Peter vive isolado, em um pequeno apartamento, provavelmente pela primeira vez desde a infância sem a Tia May ao seu lado.

Essa solidão deve moldar parte importante da narrativa de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Em vez de buscar uma reunião familiar ou proteger quem ama à distância, a tendência é que MJ e Ned assumam um papel semelhante ao de família, mesmo sem lembrar plenamente de tudo o que viveram com Peter.

Diferente dos quadrinhos, nos quais May está viva durante o arco “Um Novo Dia”, o filme trabalhará com sua ausência, abrindo espaço para que MJ se torne ainda mais fundamental na vida do herói.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nos cinemas em 30 de julho de 2026.

O post Homem-Aranha: Um Novo Dia quebra tradição de 24 anos dos filmes do Homem-Aranha apareceu primeiro em Observatório do Cinema.