Harry Potter: Daniel Radcliffe e Tom Felton têm reencontro emocionante; veja vídeo

Uma pequena – e inesperada – reunião de Harry Potter foi registrada em vídeo, mostrando Daniel Radcliffe e Tom Felton se abraçando calorosamente em um evento recente. Os atores viveram Harry Potter e Draco Malfoy ao longo dos oito filmes da saga, lançados entre 2001 e 2011.

Após anos sem dividir o mesmo espaço público, Radcliffe e Felton se reencontraram durante uma exibição de Merrily We Roll Along, novo filme estrelado por Radcliffe. Um vídeo divulgado pela revista People mostra Felton se aproximando do antigo colega de elenco antes de Radcliffe rapidamente abraçá-lo.

O reencontro acontece em um momento especial para Felton, que recentemente retornou ao universo de Harry Potter ao fazer sua estreia na Broadway em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Na peça de grande sucesso, o ator interpreta uma versão mais velha de Draco Malfoy, em uma história ambientada 19 anos após os eventos de Relíquias da Morte – Parte 2 (2011).

Confira o vídeo com a reunião emocionante dos atores:

Tudo sobre a série de Harry Potter

A série está atualmente em produção, prevista para durar até a primavera norte-americana de 2026, com a segunda temporada começando as filmagens logo depois de uma breve pausa.

A nova versão da HBO da adorada história de Harry Potter acompanhará o jovem enquanto ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa para trás e parte para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do caminho, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger e luta contra Lord Voldemort.

Dominic McLaughlin será o Harry, Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

O extenso elenco é formado também por: Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Katherine Parkinson estrelará como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Leo Earley como Simas Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown e Bertie Carvel como Cornélio Fudge. Bel Powley e Daniel Rigby interpretarão Petúnia e Válter Dursley.

Warwick Davis, que interpretou o Professor Filius Flitwick na franquia, reprisará seu papel. Além disso, Elijah Oshin estrela como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como Grampo.

Francesca Gardiner, que já ganhou Emmy por Succession, vai comandar a série de Harry Potter, enquanto Mark Mylod, de Game of Thrones, O Menu, e que também já trabalhou com Gardiner na série sobre a família Roy, vai dirigir vários episódios.

A controversa J.K. Rowling atuará na produção executiva da série, e ao que tudo indica, cada temporada da produção adaptará um dos livros da autora, sendo fiel ao material original.

O reboot de Harry Potter estreia em 2027 na HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia no mesmo streaming.

