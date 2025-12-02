Five Nights at Freddy’s 2 pode quebrar recorde de bilheteria
De acordo com o Global Box Office, Five Nights at Freddy’s 2 pode quebrar um recorde de bilheteria logo na estreia. As estimativas apontam que a continuação tem chances de se tornar a maior estreia já registrada por um filme após o final de semana do Dia de Ação de Graças.
As projeções iniciais indicam uma abertura entre US$ 60 milhões e US$ 70 milhões. No entanto, caso a procura por ingressos continue acelerando, o longa pode superar os US$ 80 milhões já nos primeiros dias de exibição.
Dirigido novamente por Emma Tammi, o filme se passa um ano após os eventos do original e mostra Abby (Piper Rubio) tentando se reconectar com seus antigos amigos animatrônicos. A decisão desperta preocupação em seu irmão Mike (Josh Hutcherson), que mergulha em uma investigação sobre as verdadeiras origens da Freddy Fazbear’s Pizza.
O elenco da continuação conta com os retornos de Josh Hutcherson, Elizabeth Lail e Matthew Lillard, além das novas adições Megan Fox, como Toy Chica, Mckenna Grace, Wayne Knight e Skeet Ulrich (conhecido por Pânico). Também participam Teo Briones (Premonição: Laços de Sangue), Freddy Carter (Sombra e Ossos) e Theodus Crane (The Walking Dead).
A jovem atriz Piper Rubio volta a interpretar Abby, enquanto o dublador Kellen Goff, conhecido pelos jogos originais de Five Nights at Freddy’s, dará voz a Toy Freddy. Os “Animatrônicos” — Toy Freddy, Toy Chica e Toy Bonnie — são versões atualizadas e ainda mais sinistras dos personagens vistos no primeiro filme.
O primeiro filme, lançado em 2023, foi um fenômeno nas bilheterias, arrecadando mais de 290 milhões de dólares mundialmente e se tornando o maior sucesso da história da Blumhouse.
Five Nights at Freddy’s 2 estreia nos cinemas em 4 de dezembro.
