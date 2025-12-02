Ator de Supergirl, Matthias Schoenaerts é condenado a 6 meses de prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator belga Matthias Schoenaerts, que está no elenco do filme da Supergirl, foi condenado a seis meses de prisão, além de uma multa de 4.000 euros e um ano de proibição de dirigir, por conduzir um veículo sem habilitação válida. A decisão foi tomada pelo tribunal policial de Beringen, na Bélgica.

O ator de 47 anos foi detido pela polícia em Pelt em duas ocasiões – nos dias 5 e 21 de abril de 2024 – enquanto pilotava uma motocicleta sem possuir uma licença de condução regularizada. O ator já havia sido proibido de dirigir em Antuérpia em setembro de 2021, após um episódio envolvendo uso de drogas ao volante. Desde então, ele deveria ter realizado testes de reabilitação e exames obrigatórios, mas acabou não fazendo.

De acordo com as autoridades, Schoenaerts não compareceu à audiência desta segunda-feira e acumula 11 condenações anteriores em tribunais policiais. Além das penalidades, precisará refazer todos os exames necessários para voltar a dirigir legalmente.

A condenação, no entanto, não está ligada à detenção da semana passada, quando o ator foi novamente parado em uma blitz policial em Pelt. Na ocasião, ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro, estava mais uma vez sem habilitação válida e, segundo a polícia, apresentou comportamento pouco cooperativo.

Apesar da sentença, Schoenaerts ainda pode recorrer, o que impede sua prisão imediata.

O ator, que estrelou os filmes de The Old Guard, da Netflix, também poderá ser visto ano que vem nos cinemas como o vilão Krem das Colinas Amarelas no filme da Supergirl.

Sobre Supergirl

Supergirl tem estreia prevista para 26 de junho de 2026 e trará Milly Alcock como Kara Zor-El, a prima do Superman. A personagem fará sua primeira aparição no filme Superman, estrelado por David Corenswet, antes de protagonizar sua própria história.

O elenco também conta com David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze, Eve Ridley como a alienígena Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts como o vilão Krem das Colinas Amarelas, e Ferdinand Kingsley (Reacher) como Elias Knoll, pai de Ruthye Marye Knoll. Jason Momoa (Aquaman), por sua vez, retornará ao universo da DC em um novo papel: o caçador de recompensas cósmico Lobo.

O longa será inspirado na minissérie Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, elogiada por apresentar uma visão mais madura e introspectiva da heroína. Segundo Gunn, o objetivo é mostrar uma versão de Kara diferente do Superman — mais sombria, resiliente e moldada por anos de sobrevivência longe da Terra.

Com estreia marcada para 26 de junho de 2026, Supergirl promete ser uma das produções mais aguardadas da nova fase da DC, que vem sendo reformulada sob o comando de Gunn e Peter Safran.

