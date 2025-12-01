Supergirl será mais caro que Superman? Orçamento do filme é revelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um novo relatório da Forbes revelou o orçamento do filme da Supergirl. Segundo a reportagem, a superprodução custará US$ 200 milhões aos cofres da DC.

Para efeito de comparação, Superman (2025), protagonizado por David Corenswet, teve custo líquido de US$ 225 milhões após incentivos fiscais, e encerrou sua passagem pelos cinemas com US$ 616 milhões, tornando-se o maior sucesso de super-heróis do ano.

Na mesma entrevista, Milly Alcock, a intérprete de Supergirl, comentou sobre o impacto de assumir o papel titular. Segundo a atriz australiana, a oportunidade inicialmente gerou insegurança:

“Pensei: ‘O que eu fiz?’ Eu realmente lutei para acreditar que conseguiria. Liguei para o diretor dizendo: ‘Eu não sei como ser essa pessoa. Eu sou apenas eu.’”

Com o tempo, a atriz de A Casa do Dragão acabou encontrando confiança no processo.

“Percebi que a única maneira de seguir em frente era confiar em mim mesma”, afirmou. “Acredito que a vida sempre chega na hora certa. As coisas acontecem quando devem acontecer, esteja você pronto ou não.”

Sobre Supergirl

Supergirl tem estreia prevista para 26 de junho de 2026 e trará Milly Alcock como Kara Zor-El, a prima do Superman. A personagem fará sua primeira aparição no filme Superman, estrelado por David Corenswet, antes de protagonizar sua própria história.

O elenco também conta com David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze, Eve Ridley como a alienígena Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts como o vilão Krem das Colinas Amarelas, e Ferdinand Kingsley (Reacher) como Elias Knoll, pai de Ruthye Marye Knoll. Jason Momoa (Aquaman), por sua vez, retornará ao universo da DC em um novo papel: o caçador de recompensas cósmico Lobo.

O longa será inspirado na minissérie Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, elogiada por apresentar uma visão mais madura e introspectiva da heroína. Segundo Gunn, o objetivo é mostrar uma versão de Kara diferente do Superman — mais sombria, resiliente e moldada por anos de sobrevivência longe da Terra.

Com estreia marcada para 26 de junho de 2026, Supergirl promete ser uma das produções mais aguardadas da nova fase da DC, que vem sendo reformulada sob o comando de Gunn e Peter Safran.

