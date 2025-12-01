Série de God of War escala diretor de The Walking Dead e terá duas temporadas
A aguardada adaptação de God of War no Amazon Prime Video ganhou um importante reforço na equipe. O diretor Frederick E.O. Toye, vencedor do Emmy por Shogun em 2024, foi contratado para dirigir os dois primeiros episódios da série, atualmente em fase de pré-produção.
A Variety confirmou ainda que a Amazon encomendou oficialmente duas temporadas da produção, que agora avança para a etapa de seleção de elenco.
Toye é um dos diretores mais experientes da televisão atual, com passagens por produções de destaque como Westworld, The Walking Dead e Watchmen. Para o Prime Video, ele já dirigiu episódios de The Boys, Fallout, A Lista Terminal e A Lista Terminal: Lobo Negro.
A série de de God of War adaptará a história de Kratos a partir do jogo God of War (2018). Segundo a sinopse oficial, a trama acompanha o guerreiro espartano e seu filho Atreus em uma jornada para espalhar as cinzas de Faye, esposa de Kratos e mãe do garoto. Ao longo do caminho, Kratos tenta ensinar o filho a ser um deus melhor, enquanto Atreus tenta mostrar ao pai como ser um humano melhor.
A adaptação do game teve um desenvolvimento prolongado desde que foi aprovada pelo Prime Video em 2022. O projeto passou por mudanças importantes nos bastidores, incluindo a saída do showrunner original Rafe Judkins em outubro de 2024. Pouco depois, Ronald D. Moore, criador de Outlander e Battlestar Galactica, assumiu o comando criativo da série, que agora começa a tomar forma com sua equipe principal definida.
Baseada no popular videogame de 2018 desenvolvido pelo Santa Monica Studio, a série acompanha Kratos, o Deus da Guerra, que, “depois de se exilar de seu passado sangrento na Grécia antiga, pendura suas armas para sempre no reino nórdico de Midgard”, segundo a descrição da Amazon. “Quando sua amada esposa morre, Kratos parte em uma perigosa jornada com seu filho Atreus para espalhar as cinzas dela no pico mais alto – o último desejo de sua esposa. Kratos logo percebe que a jornada é uma busca épica disfarçada, que testará os laços entre pai e filho e forçará Kratos a lutar contra novos deuses e monstros pelo destino do mundo.”
A série é uma coprodução entre a Amazon Studios e a Sony Pictures Television.
Ainda não há data de estreia para a série de God of War.
