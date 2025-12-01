Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Paramount confirmou que novos filmes de Sonic e Tartarugas Ninja chegarão aos cinemas em 2028. O estúdio marcou em seu calendário um longa das Tartarugas Ninja para 17 de novembro de 2028 e um spin-off de Sonic para 22 de dezembro do mesmo ano.

Além disso, a Paramount anunciou o relançamento de Top Gun em 13 de maio de 2026, em comemoração aos 40 anos do clássico estrelado por Tom Cruise.

Os detalhes das duas produções permanecem em sigilo. O que se sabe é que o produtor Neal H. Moritz, responsável pela bem-sucedida trilogia de Sonic, também está à frente da nova aventura das Tartarugas Ninja.

O novo filme de As Tartarugas Ninja será um híbrido de live-action com animação, voltado para o público familiar, marcando o retorno dos irmãos Leonardo, Donatello, Raphael e Michelangelo ao formato live-action. Será o primeiro longa do tipo desde As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), que teve desempenho abaixo do esperado. Após esse revés, a Paramount investiu em animação com Caos Mutante (2023), escrito por Seth Rogen e Evan Goldberg, e já prepara Mutant Mayhem 2, programado para 17 de setembro de 2027.

Já o novo filme de Sonic será um projeto separado de Sonic 4, previsto para 19 de março de 2027. A franquia se tornou uma das mais valiosas da Paramount, com seus três primeiros filmes ultrapassando, juntos, a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais.

O post Paramount agenda novos filmes de Sonic e Tartarugas Ninja para 2028 apareceu primeiro em Observatório do Cinema.