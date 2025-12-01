Maxton Hall: Filmagens da 3ª temporada são encerradas; veja primeiras fotos

O que esperar da 3ª temporada

https://twitter.com/PrimeVideoBR/status/1995532095372870098

No final da 2ª temporada, Ruby ficou completamente arrasada após ser impedida de fazer suas provas por causa de sua suspensão, o que destruiu seu sonho de estudar em Oxford.

Uma foto havia surgido mostrando ela com Sutton (o professor que engravidou Lydia) na festa de boas-vindas – um momento que, como ela insistiu corretamente, foi “uma situação completamente inofensiva”. Mas seus protestos foram ignorados.

Embora Sutton tenha sido preso, ele ainda escolheu arrastar Ruby para o escândalo, deixando seu futuro por um fio enquanto ela desabava nos braços de James.

O Prime Video ainda não divulgou uma sinopse oficial da 3ª temporada, mas já temos o resumo do terceiro livro de Kasten, e ele nos dá uma boa ideia do que está por vir, incluindo o relacionamento de Ruby e James sendo levado ao limite mais uma vez. Confira a seguir:

“Ruby está em choque: seu pior pesadelo se tornou realidade, e agora Oxford e todos os seus sonhos, que finalmente pareciam ao seu alcance, estão em risco”, diz o texto. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“O pior de tudo é que tudo aponta para James como o responsável, mesmo depois de tudo que eles passaram juntos. Ruby achava que tinha conhecido o verdadeiro James – aquele que tem seus próprios sonhos, que a faz rir e faz seu coração disparar com um único olhar.

“No entanto, após uma briga explosiva entre os dois, eles descobrem uma verdade terrível.

“Juntos, Ruby luta para se formar, enquanto James tenta limpar seu nome na escola. Mas isso significa que James deve mais uma vez confrontar seu pai e as expectativas colocadas sobre ele.

“E apesar de tudo, James ainda corre o risco de desmoronar sob o peso das obrigações familiares. Ruby e James precisam se perguntar se seus mundos são simplesmente diferentes demais ou se finalmente poderão encontrar o caminho de volta um para o outro.”

As duas temporadas de Maxton Hall – O Mundo Entre Nós estão disponíveis no Prime Video. A terceira não tem previsão de estreia.

O post Maxton Hall: Filmagens da 3ª temporada são encerradas; veja primeiras fotos apareceu primeiro em Observatório do Cinema.