Five Nights at Freddy’s 2: Ator diz que filme é insano e mais assustador

Mais de dois anos após a estreia do primeiro filme, a Blumhouse está conduzindo o lançamento de Five Nights at Freddy’s 2 de forma bem diferente – e muito mais sigilosa. Segundo o astro da franquia, Josh Hutcherson, a sequência está sendo tratada em um nível extremo de confidencialidade.
“É tipo nível 1 milhão de segredo”, afirmou o ator ao GamesRadar+. “Quando tem trailer novo ou pôster novo, os e-mails deixam claro: ninguém pode ver nada antes da hora. Eles são hardcore.”
Ambientado um ano após Mike e sua irmã Abby escaparem da assombrada pizzaria Freddy Fazbear’s, o novo filme reencontra a dupla sendo puxada novamente para o mundo perigoso dos animatrônicos. E, ao que tudo indica, com várias surpresas a caminho.
“Coisas acontecem. É insano”, diz Hutcherson. “Tudo o que funcionou no primeiro filme nós elevamos ao máximo. Temos o dobro de animatrônicos, o filme é bem mais assustador, cheio de sustos repentinos. É mais sombrio e entra no psicológico dos personagens.”
Uma das maiores evoluções da sequência está justamente nos animatrônicos. Segundo o ator:
“Os animatrônicos estão incríveis. Ainda mais aterrorizantes que no primeiro, sem dúvida. Tem um que precisa de nove pessoas para operar: cabos, hastes, controles e até duas cabeças. O que o time do Jim Henson faz é de outro nível.”
O trailer oficial também sugere que alguns animatrônicos podem escapar para o mundo real. Questionada sobre isso, a diretora Emma Tammi foi direta:
“Eles estão sedentos por sangue. Há novos elementos em jogo. Como em qualquer game de Five Nights at Freddy’s, ficar perto demais nunca é uma boa ideia. Mas a forma como eles operam desta vez traz uma virada empolgante em relação ao primeiro filme.”
Dirigido novamente por Emma Tammi, o filme se passa um ano após os eventos do original e mostra Abby (Piper Rubio) tentando se reconectar com seus antigos amigos animatrônicos. A decisão desperta preocupação em seu irmão Mike (Josh Hutcherson), que mergulha em uma investigação sobre as verdadeiras origens da Freddy Fazbear’s Pizza.
O elenco da continuação conta com os retornos de Josh Hutcherson, Elizabeth Lail e Matthew Lillard, além das novas adições Megan Fox, como Toy Chica, Mckenna Grace, Wayne Knight e Skeet Ulrich (conhecido por Pânico). Também participam Teo Briones (Premonição: Laços de Sangue), Freddy Carter (Sombra e Ossos) e Theodus Crane (The Walking Dead).
A jovem atriz Piper Rubio volta a interpretar Abby, enquanto o dublador Kellen Goff, conhecido pelos jogos originais de Five Nights at Freddy’s, dará voz a Toy Freddy. Os “Animatrônicos” — Toy Freddy, Toy Chica e Toy Bonnie — são versões atualizadas e ainda mais sinistras dos personagens vistos no primeiro filme.
O primeiro filme, lançado em 2023, foi um fenômeno nas bilheterias, arrecadando mais de 290 milhões de dólares mundialmente e se tornando o maior sucesso da história da Blumhouse.
Five Nights at Freddy’s 2 estreia nos cinemas em 4 de dezembro.
