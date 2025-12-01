fechar
Atores de O Verão Que Mudou Minha Vida se beijam durante jogo; veja

Por Observatório do Cinema Publicado em 01/12/2025 às 10:18
Os fãs de O Verão Que Mudou Minha Vida foram à loucura após dois astros da série compartilharem um beijo inesperado em público. Na sexta-feira, os atores Sean Kaufman e Christopher Briney assistiam ao jogo do New York Knicks contra o Milwaukee Bucks, no Madison Square Garden, quando acabaram no centro das atenções.

Durante uma das interações exibidas no telão, a dupla apareceu primeiro em um clipe rápido da série, antes de a câmera cortar para imagens ao vivo dos dois sorrindo nas arquibancadas. Inicialmente, eles apenas acenaram para o público, até que Kaufman decidiu aproveitar o momento: levantou-se, segurou o rosto de Briney com as mãos e lhe deu um beijo divertido nos lábios. Briney caiu na risada logo em seguida.

O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, impulsionado até mesmo pela conta oficial dos Knicks no Instagram. “Belly, você tem concorrência”, diz a legenda da postagem, acrescentando: “Todo mundo é Team Conrad.”

Como a própria série mostra Belly escolhendo seu Fisher favorito, nada mais justo que Conrad também faça sua escolha entre os irmãos Conklin – ao menos na brincadeira.

Confira o vídeo com os atores se beijando:

Tudo sobre O Verão Que Mudou Minha Vida

Inspirada na trilogia de sucesso de Jenny Han, O Verão Que Mudou Minha Vida rapidamente se tornou um fenômeno mundial desde sua estreia. A terceira temporada alcançou 25 milhões de espectadores em apenas sete dias e hoje ocupa o posto de quinta temporada de retorno mais assistida do Prime Video. O seriado estreou em 2022, liderando o ranking da plataforma em seu primeiro fim de semana, e voltou em 2023 com a segunda temporada, que registrou o dobro de audiência nos três primeiros dias em relação à anterior.

A trama acompanha um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, mas vai além do romance: mostra também as relações entre mães e filhos, a importância das amizades femininas e os desafios de amadurecer. No centro da narrativa, estão as descobertas do primeiro amor, as dores da primeira decepção e a intensidade de um verão inesquecível.

O elenco é composto por Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno. Também completam a lista Sean Kaufman, Jackie Chung, Rain Spencer, Rachel Blanchard, Tom Everett Scott e Isabella Briggs.

O Prime Video anunciou em setembro que a série de sucesso ganhará um filme para concluir sua história.

O longa será escrito e dirigido pela criadora original Jenny Han. Ainda não se sabe detalhes da história.

As três temporadas de O Verão Que Mudou Minha Vida estão disponíveis no Prime Video. O filme não tem previsão de estreia.

