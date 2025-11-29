Zootopia 2 quebra recorde de bilheteria de Vingadores: Ultimato
Zootopia 2 continua consolidando sua posição como um dos maiores fenômenos de bilheteria de 2025. A animação da Disney quebrou um recorde antes pertencente a Vingadores: Ultimato ao se tornar o primeiro filme de Hollywood a arrecadar US$ 100 milhões em um único dia na China, segundo a Maoyan, principal plataforma de monitoramento de bilheteria do país.
Enquanto Ultimato somou US$ 107 milhões no lançamento (incluindo pré-estreia), Zootopia 2 acumulou US$ 140 milhões nos dois primeiros dias, o que o coloca no caminho para superar facilmente US$ 550 milhões ao longo de sua trajetória nos cinemas chineses – aproximando-se dos US$ 617 milhões alcançados pelo sucesso da Marvel.
O desempenho é ainda mais notável por outro motivo: Zootopia 2 chegou muito perto de atingir o recorde de maior arrecadação diária da história da China. A marca continua pertencente à animação chinesa Ne Zha 2, que fez US$ 117 milhões em um único dia.
Em Zootopia 2, após resolverem o maior caso da história de Zootopia, os jovens policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) descobrem que sua parceria não é tão sólida quanto imaginavam, quando o Chefe Bogo (Idris Elba) os inscreve no programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Mas logo eles terão a união posta à prova quando se veem envolvidos em um novo mistério — dessa vez ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.
Jason Bateman retorna como Nick Wilde, a raposa ex-golpista que agora integra o Departamento de Polícia de Zootopia. Ginnifer Goodwin volta como Judy Hopps, e Shakira reprisa a popstar Gazelle. Entre as novidades estão Quinta Brunson (vencedora do Emmy) como a Dra. Fuzzby, Ke Huy Quan (vencedor do Oscar) como a cobra ardilosa Gary, Idris Elba novamente como o Chefe Bogo, e a comediante Fortune Feimster como uma castor chamada Nibbles.
O elenco também inclui Bonnie Hunt como Bonnie Hopps, Don Lake como Stu Hopps, Nate Torrence como Clawhauser, Jenny Slate como Bellwether, Alan Tudyk como Duke Weaselton, Maurice LaMarche como o Sr. Big, Leah Latham como Fru Fru, John Dallas como Frantic Pig, Tommy Chong como Yax, Mark Rhino Smith como o policial McHorn e Raymond Persi como Flash. Os músicos Ed Sheeran e Blake Slatkin fazem participações especiais como um par de ovelhas chamadas Ed Shearin e Baalake Lambkin.
Zootopia 2 ainda conta com participações de voz das estrelas de “Moana” e “Moana 2” – Dwayne Johnson (como Zeke) e Auli?i Cravalho (como Anti-Venom Pen) – além de Rachel House (como Gramma Taller) e David Fane (como Truffler); Josh Gad, de “Frozen” e “Frozen 2” (como Paul Moledebrandt); Anika Noni Rose, de “A Princesa e o Sapo” (como Squeal of Fortune Mouse); além de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama e John Leguizamo, de “Encanto” (como Bloats, Higgins e Antony).
Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.
