Zootopia 2 cortou cena de 4 minutos homenageando O Silêncio dos Inocentes
Apesar de ser um filme da Disney voltado para toda a família, Zootopia 2 originalmente incluía uma longa homenagem de quatro minutos a O Silêncio dos Inocentes.
Em entrevista à Variety, o codiretor Jared Bush explicou que haveria no filme uma referência direta ao clássico suspense de 1991. Na cena, a encarcerada Bellwether foi concebida para remeter ao Hannibal Lecter de Anthony Hopkins. Segundo Bush, a sequência reproduzia, palavra por palavra, o primeiro encontro entre Lecter e Clarice Starling no filme original.
“Essa cena teria quatro minutos. Fizemos a primeira cena quando Hannibal conhece Clarice, palavra por palavra 0 até o guarda dizendo: ‘Tudo pelo corredor à esquerda, fique à direita’. E foi aí que percebemos que tínhamos perdido nossa audiência mais jovem”, contou.
A versão final do filme optou por uma abordagem bem mais sutil ao homenagear O Silêncio dos Inocentes, evitando transformar o trecho em algo que poderia afastar crianças. Assim como Lecter, Bellwether também escapa da prisão mas, em vez de um plano meticuloso, ela se livra da cela após Nick Wilde acidentalmente liberar todos os presos. Ela acaba sendo recapturada por Nick e Judy na cena pós-créditos.
Outra obra clássica de terror, O Iluminado, também ganha destaque entre os Easter eggs de Zootopia 2. Bush e o codiretor Byron Howard confirmaram que a mansão Lynxley e o enorme labirinto atrás dela fazem referência ao Hotel Overlook e ao icônico jardim em forma de labirinto do filme. Há até mesmo um momento com “Pawbert descontrolado como Jack Nicholson”, completando o tributo ao clássico longa de Stanley Kubrick.
Em Zootopia 2, após resolverem o maior caso da história de Zootopia, os jovens policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) descobrem que sua parceria não é tão sólida quanto imaginavam, quando o Chefe Bogo (Idris Elba) os inscreve no programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Mas logo eles terão a união posta à prova quando se veem envolvidos em um novo mistério — dessa vez ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.
Jason Bateman retorna como Nick Wilde, a raposa ex-golpista que agora integra o Departamento de Polícia de Zootopia. Ginnifer Goodwin volta como Judy Hopps, e Shakira reprisa a popstar Gazelle. Entre as novidades estão Quinta Brunson (vencedora do Emmy) como a Dra. Fuzzby, Ke Huy Quan (vencedor do Oscar) como a cobra ardilosa Gary, Idris Elba novamente como o Chefe Bogo, e a comediante Fortune Feimster como uma castor chamada Nibbles.
O elenco também inclui Bonnie Hunt como Bonnie Hopps, Don Lake como Stu Hopps, Nate Torrence como Clawhauser, Jenny Slate como Bellwether, Alan Tudyk como Duke Weaselton, Maurice LaMarche como o Sr. Big, Leah Latham como Fru Fru, John Dallas como Frantic Pig, Tommy Chong como Yax, Mark Rhino Smith como o policial McHorn e Raymond Persi como Flash. Os músicos Ed Sheeran e Blake Slatkin fazem participações especiais como um par de ovelhas chamadas Ed Shearin e Baalake Lambkin.
Zootopia 2 ainda conta com participações de voz das estrelas de “Moana” e “Moana 2” – Dwayne Johnson (como Zeke) e Auli?i Cravalho (como Anti-Venom Pen) – além de Rachel House (como Gramma Taller) e David Fane (como Truffler); Josh Gad, de “Frozen” e “Frozen 2” (como Paul Moledebrandt); Anika Noni Rose, de “A Princesa e o Sapo” (como Squeal of Fortune Mouse); além de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama e John Leguizamo, de “Encanto” (como Bloats, Higgins e Antony).
Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.
