Wandinha 3: Jenna Ortega comenta nova atriz do elenco e andamento da temporada
Jenna Ortega, a intérprete de Wandinha, falou pela primeira vez em entrevista à Variety sobre a nova integrante do elenco da série, Eva Green, que viverá a tia Ofélia na 3ª temporada.
Ortega apenas disse que Green é uma “atriz linda”. Ela também aproveitou para comentar o status da nova temporada que, segundo ela, está “no meio do processo de escrita do roteiro”.
“Não quero falar muito, desculpa!”, se limitou a dizer Ortega.
“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams (Jenna Ortega) pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela faz amigos, inimigos e investiga assassinatos”, diz a sinopse de Wandinha.
Tim Burton atua como produtor executivo. Além de Ortega, o elenco inclui Gwendoline Christie, Emma Myers, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Fred Armisen e mais.
A 2ª temporada de Wandinha agora ocupa a 10ª posição das séries em inglês mais assistidas da história da Netflix, com 95,4 milhões de visualizações. Anteriormente, esse posto era ocupado pela terceira temporada de Stranger Things.
Vale lembrar que o 2º ano de Wandinha foi dividido em duas partes, com os quatro primeiros episódios lançados em 6 de agosto e o restante da temporada em 3 de setembro. A série enfrentou reações negativas dos fãs, mas a pontuação de 87% da nova temporada no Rotten Tomatoes, foi superior aos 73% da primeira.
As duas temporadas de Wandinha estão disponíveis na Netflix. A série está renovada para uma 3ª temporada, que ainda não tem previsão de estreia.
