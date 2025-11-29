Vício, depressão e acidente: A trágica história de vida da estrela de The Big Bang Theory
Clique aqui e escute a matéria
Existe uma frase muito repetida em Hollywood: “os melhores comediantes carregam as dores mais pesadas.” E quando você olha para a trajetória de Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, é impossível não sentir um aperto no peito.
Por trás da personagem divertida, da vizinha querida do 4B e de toda a energia radiante que conquistou o mundo, existe uma história marcada por perdas, acidentes, vícios, separações dolorosas e batalhas silenciosas.
O papel que quase destruiu sua carreira antes de começar
Kaley Cuoco, antes de ser a Penny que o mundo ama, quase viveu outro destino. Ela falhou no teste para “Freaks and Geeks”, série que revelou nomes como Seth Rogen e James Franco.
É doído imaginar: e se ela tivesse conseguido aquele papel? Teríamos a mesma Penny? O mesmo fenômeno? A mesma química com Leonard e Sheldon? Apesar da frustração, Apatow avisou a ela que o futuro seria promissor. Quem diria que aquele “não” seria justamente o empurrão para o “sim” mais importante da carreira dela? Mas essa reviravolta ainda não era nada perto do que estava por vir.
A perda devastadora do colega que ela considerava como um pai
O público conheceu Kaley em 8 Simple Rules, mas nos bastidores a série se tornou algo muito maior: foi ali que ela criou um laço profundo com John Ritter, seu pai na ficção e uma figura paterna real fora das câmeras.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em 2003, Ritter passou mal durante as gravações. Cuoco correu ao encontro dele. Ele a abraçou. Disse que a amava. E essa foi a última vez que ela o viu. Ritter faleceu horas depois por complicações de uma dissecção da aorta.
Kaley tinha apenas 17 anos.
A série tentou continuar abordando o luto dos personagens, mas nada voltou a ser igual. A perda marcou profundamente a atriz e até hoje ela cita Ritter como uma das maiores dores e, ao mesmo tempo, inspirações de sua vida.
O acidente que quase tirou sua perna
Pouca gente sabe, mas Kaley Cuoco quase perdeu a perna em 2010. A atriz caiu durante um treino de equitação, e o cavalo caiu em cima dela, esmagando completamente sua perna esquerda.
No hospital, antes da cirurgia, ela teve que assinar um documento autorizando os médicos a amputarem a perna se necessário. Imagine isso. Uma estrela no auge, vivendo seu melhor momento em The Big Bang Theory, prestes a perder tudo em questão de segundos.
Com ajuda pessoal de Chuck Lorre, criador da série, ela teve acesso a um dos melhores ortopedistas dos EUA e a perna foi salva. Mas a recuperação foi tão dura que a produção precisou filmá-la apenas atrás do balcão do Cheesecake Factory por semanas.
O vício que quase destruiu sua saúde e sua autoestima
Em 2015, Kaley revelou algo que pouca gente esperava: ela ficou viciada em Afrin, um spray nasal comum, vendido em qualquer farmácia. O vício era tão forte que ela levava o frasco escondido na clutch durante premiações. Chegou a utilizá-lo debaixo da mesa, enquanto fotógrafos circulavam ao redor.
Ela já não conseguia respirar sem o produto e rumores de “cirurgia plástica” começaram a surgir. Na verdade, ela precisou passar por uma cirurgia sinusal séria para corrigir o problema.
O divórcio que a levou à depressão profunda
Kaley casou duas vezes e em ambas passou por rupturas dolorosas. Mas o segundo divórcio, com Karl Cook, a levou a um colapso emocional que ela nunca havia vivido antes.
Durante as gravações de The Flight Attendant, ela desabou. A própria atriz descreveu como “intervenção” o momento em que parou tudo no set, chamou os produtores para o trailer e disse: “Eu preciso de ajuda.”
Foi um dos períodos mais sombrios de sua trajetória, mas também o que permitiu sua reconstrução.
Quando Jim Parsons deixou The Big Bang Theory e Kaley não conseguiu encará-lo
Para o público, The Big Bang Theory terminou no tempo certo. Para Kaley Cuoco, não. Quando Jim Parsons anunciou que deixaria a série, ela ficou tão abalada que não conseguiu olhar nos olhos dele durante a leitura de roteiro seguinte.
Ela queria fazer a 13ª temporada. Johnny Galecki queria. Vários membros do elenco queriam. Mas Sheldon saindo significava que a série morreria ali. E assim foi.
A informação caiu como uma bomba para uma atriz que já via o set como parte da própria família. Nunca mais seria igual.
A dor insuportável de perder três cachorros em um ano
Se tem uma coisa que define Kaley Cuoco é o amor pelos animais. Por isso, quando ela perdeu Norman, seu pit mix de 14 anos, aquele cujo nome estampa sua produtora, o mundo dela se partiu.
Depois disso, ela ainda perdeu Dump Truck, Kingy e Blue, tudo em menos de um ano. A forma como ela escreve sobre eles nas redes sociais, cheia de devoção, despedidas longas e memórias sensíveis, mostra como essas perdas foram tão devastadoras quanto qualquer outra tragédia pessoal.
O post Vício, depressão e acidente: A trágica história de vida da estrela de The Big Bang Theory apareceu primeiro em Observatório do Cinema.