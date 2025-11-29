Vício, depressão e acidente: A trágica história de vida da estrela de The Big Bang Theory

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Existe uma frase muito repetida em Hollywood: “os melhores comediantes carregam as dores mais pesadas.” E quando você olha para a trajetória de Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, é impossível não sentir um aperto no peito.

Por trás da personagem divertida, da vizinha querida do 4B e de toda a energia radiante que conquistou o mundo, existe uma história marcada por perdas, acidentes, vícios, separações dolorosas e batalhas silenciosas.

O papel que quase destruiu sua carreira antes de começar

Kaley Cuoco, antes de ser a Penny que o mundo ama, quase viveu outro destino. Ela falhou no teste para “Freaks and Geeks”, série que revelou nomes como Seth Rogen e James Franco.

É doído imaginar: e se ela tivesse conseguido aquele papel? Teríamos a mesma Penny? O mesmo fenômeno? A mesma química com Leonard e Sheldon? Apesar da frustração, Apatow avisou a ela que o futuro seria promissor. Quem diria que aquele “não” seria justamente o empurrão para o “sim” mais importante da carreira dela? Mas essa reviravolta ainda não era nada perto do que estava por vir.

A perda devastadora do colega que ela considerava como um pai

O público conheceu Kaley em 8 Simple Rules, mas nos bastidores a série se tornou algo muito maior: foi ali que ela criou um laço profundo com John Ritter, seu pai na ficção e uma figura paterna real fora das câmeras.

Em 2003, Ritter passou mal durante as gravações. Cuoco correu ao encontro dele. Ele a abraçou. Disse que a amava. E essa foi a última vez que ela o viu. Ritter faleceu horas depois por complicações de uma dissecção da aorta.

Kaley tinha apenas 17 anos.

A série tentou continuar abordando o luto dos personagens, mas nada voltou a ser igual. A perda marcou profundamente a atriz e até hoje ela cita Ritter como uma das maiores dores e, ao mesmo tempo, inspirações de sua vida.

O acidente que quase tirou sua perna

Pouca gente sabe, mas Kaley Cuoco quase perdeu a perna em 2010. A atriz caiu durante um treino de equitação, e o cavalo caiu em cima dela, esmagando completamente sua perna esquerda.

No hospital, antes da cirurgia, ela teve que assinar um documento autorizando os médicos a amputarem a perna se necessário. Imagine isso. Uma estrela no auge, vivendo seu melhor momento em The Big Bang Theory, prestes a perder tudo em questão de segundos.

Com ajuda pessoal de Chuck Lorre, criador da série, ela teve acesso a um dos melhores ortopedistas dos EUA e a perna foi salva. Mas a recuperação foi tão dura que a produção precisou filmá-la apenas atrás do balcão do Cheesecake Factory por semanas.

O vício que quase destruiu sua saúde e sua autoestima

Em 2015, Kaley revelou algo que pouca gente esperava: ela ficou viciada em Afrin, um spray nasal comum, vendido em qualquer farmácia. O vício era tão forte que ela levava o frasco escondido na clutch durante premiações. Chegou a utilizá-lo debaixo da mesa, enquanto fotógrafos circulavam ao redor.

Ela já não conseguia respirar sem o produto e rumores de “cirurgia plástica” começaram a surgir. Na verdade, ela precisou passar por uma cirurgia sinusal séria para corrigir o problema.

O divórcio que a levou à depressão profunda

Kaley casou duas vezes e em ambas passou por rupturas dolorosas. Mas o segundo divórcio, com Karl Cook, a levou a um colapso emocional que ela nunca havia vivido antes.

Durante as gravações de The Flight Attendant, ela desabou. A própria atriz descreveu como “intervenção” o momento em que parou tudo no set, chamou os produtores para o trailer e disse: “Eu preciso de ajuda.”

Foi um dos períodos mais sombrios de sua trajetória, mas também o que permitiu sua reconstrução.

Quando Jim Parsons deixou The Big Bang Theory e Kaley não conseguiu encará-lo

Para o público, The Big Bang Theory terminou no tempo certo. Para Kaley Cuoco, não. Quando Jim Parsons anunciou que deixaria a série, ela ficou tão abalada que não conseguiu olhar nos olhos dele durante a leitura de roteiro seguinte.

Ela queria fazer a 13ª temporada. Johnny Galecki queria. Vários membros do elenco queriam. Mas Sheldon saindo significava que a série morreria ali. E assim foi.

A informação caiu como uma bomba para uma atriz que já via o set como parte da própria família. Nunca mais seria igual.

A dor insuportável de perder três cachorros em um ano

Se tem uma coisa que define Kaley Cuoco é o amor pelos animais. Por isso, quando ela perdeu Norman, seu pit mix de 14 anos, aquele cujo nome estampa sua produtora, o mundo dela se partiu.

Depois disso, ela ainda perdeu Dump Truck, Kingy e Blue, tudo em menos de um ano. A forma como ela escreve sobre eles nas redes sociais, cheia de devoção, despedidas longas e memórias sensíveis, mostra como essas perdas foram tão devastadoras quanto qualquer outra tragédia pessoal.

