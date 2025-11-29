It: Bem-vindos a Derry: Que horas estreia o 6º episódio?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O universo de Stephen King volta às telas em grande estilo. Depois do sucesso dos filmes It: A Coisa e It: Capítulo Dois, a HBO aposta em uma nova expansão da franquia com It: Bem-vindos a Derry, que busca aprofundar a mitologia criada por King e explorar novos períodos dessa cidade.

A série chegou ao catálogo da HBO em 26 de outubro, em um momento perfeito para os fãs do gênero. Com oito episódios, o prelúdio vai mergulhar nas origens de Pennywise, respondendo a perguntas que ficaram em aberto e apresentando novos personagens que já pasaram pelo ciclo da maldição em Derry.

Confira a seguir que horas e quando estreia o sexto episódio.

A série que expande o universo de It

It: Bem-vindos a Derry se passa em 1962, décadas antes dos eventos protagonizados pelo Clube dos Otários. A história acompanha Charlotte e Leroy Hanlon (interpretados por Taylour Paige e Jovan Adepo), um casal que se muda para Derry com o filho Will, vivido por Blake Cameron James. A tranquilidade da nova vida é interrompida quando um garoto desaparece, arrastando a família para os segredos e horrores da cidade.

O elenco conta ainda com Bill Skarsgård reprisando o papel de Pennywise, além de Madeleine Stowe, Stephen Rider, Rudy Mancuso e Chris Chalk como Dick Hallorann, personagem que também aparece em O Iluminado.

Quando estreiam os episódios de It: Bem-vindos a Derry?

It: Bem-vindos a Derry estreou em 26 de outubro, e tem novos episódios lançados semanalmente aos domingos, às 23h, na HBO e na plataforma de streaming HBO Max. Serão oito capítulos no total, com o final previsto para 14 de dezembro.

O sexto episódio vai ao ar em 30 de novembro.

O cronograma completo de lançamentos:

Episódio 1 – 26 de outubro de 2025

Episódio 2 – 31 de outubro de 2025

Episódio 3 – 9 de novembro de 2025

Episódio 4 – 16 de novembro de 2025

Episódio 5 – 23 de novembro de 2025

Episódio 6 – 30 de novembro de 2025

Episódio 7 – 7 de dezembro de 2025

Episódio 8 – 14 de dezembro de 2025

Vale ressaltar que o episódio 2 era previsto, inicialmente, para o dia 2 de novembro, em um domingo, assim como os outros episódios. No entanto, a HBO optou por adiantar o episódio para coincidir com o Halloween.

A origem de Pennywise e os segredos de Derry

A trama promete revisitar acontecimentos marcantes da cidade, adaptando para o contexto social e político da época. Na primeira temporada, Derry será retratada em plena década de 1960, durante o auge da Guerra Fria e das tensões raciais, abordando também o incêndio do “Black Spot”, citado no livro original.

Trailers indicam que o público verá o palhaço sob uma nova perspectiva, explorando sua forma humana (Bob Gray) e o evento sobrenatural que marca sua chegada.

Muschietti revelou que a série pode alternar entre diferentes períodos, como 1935 e 1908, seguindo o ciclo de 27 anos das aparições de Pennywise. O primeiro ano, segundo o diretor, funcionará como uma introdução ao mito, preparando o terreno para revelações futuras.

It: Bem-vindos a Derry chega como um dos lançamentos mais esperados de 2025, e acompanhará os fãs até o final ano. O formato semanal cria uma experiência imersiva, permitindo que o público acompanhe teorias e debates a cada novo capítulo durante os próximos meses.

