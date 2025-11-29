Stranger Things 5: Revelado por que Vecna tem medo daquela caverna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Stranger Things revelou no Volume 1 da 5ª temporada que talvez exista, afinal, algo que deixa Vecna com medo: uma caverna misteriosa de seu passado, que pode ter sido o verdadeiro ponto de origem de tudo o que aconteceu desde então.

Nos episódios 3 e 4, Max aparece para ajudar Holly, também presa na prisão mental criada por Vecna. Ela explica que vem vagando pelas memórias de Henry desde que entrou em coma no final da 4ª temporada. Nesse processo, descobriu um sistema de cavernas que até o próprio Henry tinha medo de explorar. Max fez dali seu lar, embora nunca tenha entendido por que o monstro se recusava a persegui-la naquele lugar.

“Ele estava com medo”, Max diz a Holly. “Mais do que medo, ele estava apavorado. Tem algo nessa caverna, nessa memória. Ele não entra. Aqui dentro, estou segura.”

A importância dessa caverna e sua relação com Henry/Vecna pode ser essencial para derrotá-lo de vez. Embora muito sobre o local ainda seja um mistério, algumas respostas já existem, vindas diretamente da peça da Broadway Stranger Things: The First Shadow.

A seguir, o que sabemos sobre a caverna de Vecna e o que isso pode significar.

Onde Max está escondida

Após ser atacada por Vecna no final da 4ª temporada, todos no mundo real acreditam que Max teve morte cerebral. Na verdade, ela se tornou uma “caminhante dos sonhos”, vagando pela teia de memórias do vilão.

Com o tempo, Vecna percebe o que ela está fazendo e passa a persegui-la, até que Max encontra um sistema de cavernas onde ele simplesmente se recusa a entrar. Sem outra saída, ela transforma o local em seu abrigo, vivendo naquele limbo mental… até Holly surgir e juntas elaborarem um plano para escapar.

Por que Vecna tem medo da caverna

O medo de Henry da caverna remonta à infância. Partes dessa origem já foram apresentadas em The First Shadow. A peça revela que a conexão de Henry com Brenner e com seu pai é muito mais profunda, tudo devido a uma caverna em Nevada que ele explorou sozinho quando era garoto.

Brenner conta que o pai de Henry foi o único sobrevivente do experimento USS Eldridge, uma das primeiras incursões ao Mundo Invertido nos anos 1940. O encontro o deixou gravemente ferido e com um tipo sanguíneo único. Ao tentar replicar o experimento, um cientista roubou tecnologia confidencial e a escondeu em uma caverna em Nevada, onde um menino a encontrou. Sim, esse menino era Henry.

Ele passou 12 horas atravessado para a Dimensão X, o mesmo lugar onde Eleven o enviaria anos depois, quando ele se fundiria ao Devorador de Mentes e se tornaria Vecna por completo. Em sua primeira visita, Henry encontrou uma entidade sombria e voltou profundamente alterado, com a personalidade modificada.

A peça não aprofunda exatamente o que Henry viveu dentro da caverna, mas fica claro que foi traumático o suficiente para que até Vecna evite revisitar essas memórias. Henry quase não lembrava de sua passagem pela Dimensão X antes de Eleven enviá-lo para lá – um nível de repressão que indica que algo realmente terrível aconteceu.

Ainda não sabemos o que exatamente o aterroriza, mas tudo indica que a caverna é peça fundamental no desfecho da última temporada.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

