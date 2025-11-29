Stranger Things 5: Qual a idade dos personagens e de seus atores?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Os atores de Stranger Things estão muito mais velhos do que seus personagens, mas quanto exatamente? Com a estreia do Volume 1 da 5ª temporada, fãs já começaram a questionar o assunto.

Apesar do entusiasmo com os novos episódios, a longa espera entre as temporadas evidenciou um problema conhecido: a linha do tempo de Stranger Things. A 1ª temporada de começa no fim de 1983, enquanto a 5ª temporada se inicia no fim de 1987 – uma diferença de apenas quatro anos. Já na vida real, nove anos se passaram desde a estreia da série em 2016.

Confira a seguir a idade atual dos atores e como ela se compara à dos papéis que interpretam.

Onze

Na vida real, Millie Bobby Brown tem 21 anos, embora tivesse 20 quando filmou a maior parte da 5ª temporada, concluída no fim de 2024. Já sua personagem, Onze, tem apenas 16 anos na nova fase. Brown tinha 12 anos ao interpretar a Onze de 12 anos na 1ª temporada, mas o intervalo longo entre as temporadas ampliou essa diferença.

Will

Assim como Millie Bobby Brown, Noah Schnapp é o mais jovem do grupo de “crianças” de Stranger Things, com 21 anos. Curiosamente, seu personagem, Will Byers, também tem a mesma idade que Eleven na história: 16 anos durante os eventos da 5ª temporada.

Mike

O intérprete de Mike, Finn Wolfhard, dirigiu seu primeiro longa-metragem no mesmo ano em que filmou a 5ª temporada, mas na vida real ele ainda tem apenas 22 anos. Já seu personagem também tem 16 anos na nova fase.

Dustin

O ator Gaten Matarazzo tem 23 anos na vida real, mas seu personagem, Dustin, continua com apenas 16 anos na 5ª temporada. Alguns meses mais velho que Finn Wolfhard, Matarazzo ainda assim não é o mais velho entre as “crianças” da série.

Lucas

Caleb McLaughlin tem 24 anos na vida real, o que cria uma diferença de oito anos entre ele e seu personagem, Lucas Sinclair. Felizmente para o ator, isso não chama tanta atenção, já que seu par romântico na série também tem uma diferença de idade semelhante entre intérprete e personagem.

Max

Sadie Sink tem 23 anos na vida real, enquanto sua personagem, Max Mayfield, tem apenas 16 anos durante os eventos da 5ª temporada de Stranger Things. Presa em um estado de coma desde o final da 4ª temporada, o destino de Max na série ainda não foi definido.

Nancy

A intérprete de Nancy, Natalia Dyer, completou recentemente 30 anos na vida real, enquanto sua personagem, Nancy Wheeler, tem apenas 20 na 5ª temporada de Stranger Things.

Jonathan

Assim como Nancy, Jonathan Byers tem apenas 20 anos durante os eventos da 5ª temporada. Já seu intérprete, Charlie Heaton, tem atualmente 31 anos. Parceiro de Natalia Dyer na vida real, Heaton ainda não é o mais velho entre os atores que interpretam os “adolescentes” da série.

Steve

Na 5ª temporada de Stranger Things, o ex-atleta Steve Harrington tem 21 anos. Porém, quem o interpreta é o músico e ator Joe Keery, que na vida real tem 33 anos. Mesmo tendo 32 durante as filmagens, a diferença continua sendo uma das mais marcantes do elenco.

Robin

Em comparação, a diferença de idade de Maya Hawke é bem menor. Sua personagem, Robin, tem 19 anos na 5ª temporada, enquanto a atriz tem 27 anos na vida real. Como ela tinha 26 durante as filmagens, esse intervalo de sete anos é quase irrelevante dentro do contexto do elenco.

O post Stranger Things 5: Qual a idade dos personagens e de seus atores? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.