Stranger Things 5: Qual a idade dos personagens e de seus atores?
Clique aqui e escute a matéria
Os atores de Stranger Things estão muito mais velhos do que seus personagens, mas quanto exatamente? Com a estreia do Volume 1 da 5ª temporada, fãs já começaram a questionar o assunto.
Apesar do entusiasmo com os novos episódios, a longa espera entre as temporadas evidenciou um problema conhecido: a linha do tempo de Stranger Things. A 1ª temporada de começa no fim de 1983, enquanto a 5ª temporada se inicia no fim de 1987 – uma diferença de apenas quatro anos. Já na vida real, nove anos se passaram desde a estreia da série em 2016.
Confira a seguir a idade atual dos atores e como ela se compara à dos papéis que interpretam.
Onze
Na vida real, Millie Bobby Brown tem 21 anos, embora tivesse 20 quando filmou a maior parte da 5ª temporada, concluída no fim de 2024. Já sua personagem, Onze, tem apenas 16 anos na nova fase. Brown tinha 12 anos ao interpretar a Onze de 12 anos na 1ª temporada, mas o intervalo longo entre as temporadas ampliou essa diferença.
Will
Assim como Millie Bobby Brown, Noah Schnapp é o mais jovem do grupo de “crianças” de Stranger Things, com 21 anos. Curiosamente, seu personagem, Will Byers, também tem a mesma idade que Eleven na história: 16 anos durante os eventos da 5ª temporada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mike
O intérprete de Mike, Finn Wolfhard, dirigiu seu primeiro longa-metragem no mesmo ano em que filmou a 5ª temporada, mas na vida real ele ainda tem apenas 22 anos. Já seu personagem também tem 16 anos na nova fase.
Dustin
O ator Gaten Matarazzo tem 23 anos na vida real, mas seu personagem, Dustin, continua com apenas 16 anos na 5ª temporada. Alguns meses mais velho que Finn Wolfhard, Matarazzo ainda assim não é o mais velho entre as “crianças” da série.
Lucas
Caleb McLaughlin tem 24 anos na vida real, o que cria uma diferença de oito anos entre ele e seu personagem, Lucas Sinclair. Felizmente para o ator, isso não chama tanta atenção, já que seu par romântico na série também tem uma diferença de idade semelhante entre intérprete e personagem.
Max
Sadie Sink tem 23 anos na vida real, enquanto sua personagem, Max Mayfield, tem apenas 16 anos durante os eventos da 5ª temporada de Stranger Things. Presa em um estado de coma desde o final da 4ª temporada, o destino de Max na série ainda não foi definido.
Nancy
A intérprete de Nancy, Natalia Dyer, completou recentemente 30 anos na vida real, enquanto sua personagem, Nancy Wheeler, tem apenas 20 na 5ª temporada de Stranger Things.
Jonathan
Assim como Nancy, Jonathan Byers tem apenas 20 anos durante os eventos da 5ª temporada. Já seu intérprete, Charlie Heaton, tem atualmente 31 anos. Parceiro de Natalia Dyer na vida real, Heaton ainda não é o mais velho entre os atores que interpretam os “adolescentes” da série.
Steve
Na 5ª temporada de Stranger Things, o ex-atleta Steve Harrington tem 21 anos. Porém, quem o interpreta é o músico e ator Joe Keery, que na vida real tem 33 anos. Mesmo tendo 32 durante as filmagens, a diferença continua sendo uma das mais marcantes do elenco.
Robin
Em comparação, a diferença de idade de Maya Hawke é bem menor. Sua personagem, Robin, tem 19 anos na 5ª temporada, enquanto a atriz tem 27 anos na vida real. Como ela tinha 26 durante as filmagens, esse intervalo de sete anos é quase irrelevante dentro do contexto do elenco.
O post Stranger Things 5: Qual a idade dos personagens e de seus atores? apareceu primeiro em Observatório do Cinema.